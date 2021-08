Kénitra | Colloque lundi sur le soulèvement de 1954 contre l’occupation

Partager Facebook

Le soulèvement de Kénitra en août 1954 contre l’occupant sera, lundi, au menu d’un colloque initié par le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération (HCAR).

Cette rencontre placée sous le thème “Soulèvement de Kénitra: une épopée dans l’histoire de la lutte contre l’occupation”, est l’occasion de revisiter cette étape phare où la population de cette ville et sa région a fait front commun face aux autorités de l’occupation, indique-t-on auprès du HCAR.

Une pléiade d’universitaires et de chercheurs prendra part à cet événement qui sera organisé dans l’Espace de la mémoire de la résistance et de la libération, dans le respect des dispositions et mesures de prévention visant la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. A cette occasion, un hommage sera rendu à des anciens résistants et membres de l’armée de la libération. De même, une aide financière sera octroyée à un certain nombre des membres de la famille de la résistance, dans le besoin.

La ville de Kénitra a vécu le 8 août 1954 au rythme d’une manifestation sans précédent en protestation contre l’exil de Feu SM le Roi Mohammed V, au cours de laquelle la résistance a appelé à une grève générale. Y ont pris part les ouvriers, les commerçants, les artisans et les agriculteurs de la région, suite à quoi les autorités coloniales ont réprimé avec violence les manifestants. Le HCAR a souligné l’importance de cet événement historique dans le processus de la lutte nationale pour la liberté, l’indépendance et la réalisation de l’unité nationale et l’intégrité territoriale, rappelant que la genèse du mouvement national au niveau de la province de Kénitra remonte au début des années 1930 en pleine protestation contre le “Dahir berbère”.

LR/MAP