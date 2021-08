Portes ouvertes de l’agence urbaine Rabat-Salé au profit des MRE du 09 au 13 août

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Agence Urbaine de Rabat-Salé (AURS) va organiser, du lundi au vendredi prochains, des Journées portes ouvertes au profit des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Cette action, qui vise à fournir l’assistance et les explications techniques et administratives relatives à l’urbanisme ainsi que celles liées aux services dématérialisés offerts par l’AURS, s’inscrit dans le cadre de l’application des Hautes instructions Royales visant l’accompagnement des MRE dans leur séjour au pays et ambitionne de concrétiser les orientations du ministère, précise l’agence dans un communiqué.

L’AURS a préconisé au profit des MRE des services dédiés durant toute la période estivale, soulignant qu’il s’agit de la mise en place d’un onglet spécial pour cette catégorie, sur le site l’Agence, en vue d’apporter l’assistance technique sans le besoin de se déplacer, ainsi que la mise en place de deux numéros dédiés pour orienter et assister les MRE sur le plan technique et faciliter l’accès à l’information (0699941000 – 0702012171).

De même, l’Agence prévoit des actions de communication et de sensibilisation sur les services dématérialisés qu’elle offre, et ce au niveau de ses pages sur les réseaux sociaux, relève le communiqué, rappelant que l’ensemble des prestations fournies par l’AURS sont assurées via son site web : aurs.org.ma.

Ces prestations concernent la demande, le paiement et l’octroi de la note de renseignement urbanistique, le paiement des prestations dues à cette Agence urbaine, la pré-instruction des autorisations de construire et de lotir, la demande et paiement de tirage plans, ainsi que le dépôt et le traitement des requêtes et des réclamations.

LR/MAP