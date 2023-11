Justice | Abdellatif Ouahbi s’entretient à Rabat avec son homologue belge

Partager Facebook

Le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec son homologue belge, Paul Van Tigchelt, des moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de la justice.

Mettant en exergue “la sincérité, la franchise et la clarté” qui ont marqué les échanges entre les deux parties, M. Ouahbi a exprimé sa certitude que les relations entre le Maroc et la Belgique, basées sur la coopération et l’amitié solides, connaîtront un essor significatif à l’avenir.

Il a, en outre, souligné l’importance de la dense communauté marocaine établie en Belgique, réaffirmant l’engagement indéfectible du gouvernement à veiller sur leur bien-être, conformément aux hautes directives Royales et en concrétisation de la sollicitude du Royaume envers ses citoyens résidant à l’étranger.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, le ministre belge a souligné l’impératif de renforcer les liens entre les deux pays et d’intensifier la coopération dans le domaine judiciaire, une démarche jugée cruciale tant pour la Belgique que pour le Maroc.

Mettant en avant les multiples convergences qui favorisent une coopération renforcée dans les secteurs de la sécurité et de la justice, M. Van Tigchelt a exprimé sa conviction quant à la capacité des deux pays à collaborer efficacement pour générer de nombreuses opportunités et avantages réciproques, consolidant ainsi les bases d’un partenariat stratégique solide.

LR/MAP