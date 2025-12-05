Ifrane | Inauguration de l’Institut supérieur des sciences de la sécurité

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a inauguré vendredi l’Institut supérieur des sciences de la sécurité à Ifrane, qui vient renforcer et développer le système de formation en matière de sécurité au Maroc.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de partenaires étrangers et nationaux dans le domaine de la formation académique et policière, parmi lesquels le président de l’Université arabe Nayef des sciences de la sécurité en Arabie saoudite, Abdelmajid Ben Abdallah El Bouniane, et le général Rashid Mohamed Bourshid, directeur de l’Académie “Saif bin Zayed” des sciences sécuritaires et policières, relevant du commandement général de la police d’Abou Dhabi, ainsi que de nombreux présidents d’universités et d’instituts académiques nationaux.

Ont également assisté à l’inauguration de l’Institut supérieur des sciences de la sécurité le premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, le wali de la région Fès-Meknès, le gouverneur de la province d’Ifrane, le gouverneur de la province du Hajeb et les officiers de liaison étrangers accrédités au Maroc

Selon un communiqué de la DGSN, l’Institut supérieur des sciences de la sécurité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision d’avenir de la DGSN relative au développement des programmes de formation policière et leur adaptation aux nouveaux défis et enjeux sécuritaires, ainsi que l’établissement de partenariats durables dans le domaine de la formation avec des instituts et des établissements de formation nationaux et internationaux.

Cet institut supérieur spécialisé vient renforcer et consolider le système de formation en matière de sécurité au Maroc, assuré par l’Institut royal de police de Kenitra et les différentes écoles régionales de police. Il sera chargé d’organiser des sessions de formation, des ateliers scientifiques et un programme de partenariat avec des instituts internationaux et nationaux, dans le but de former les cadres de la sécurité et de renforcer les capacités des cadres et des agents de police dans les domaines de la sécurité.

L’objectif principal de l’Institut supérieur des sciences de la sécurité est de former des cadres de sécurité dotés d’une vision proactive et d’une grande compétence technique, capables de réagir intelligemment aux mutations rapides que connaît le monde dans les domaines de la sécurité, de l’intelligence artificielle, de la numérisation et des technologies modernes, tout en consacrant une culture de respect des principes des droits de l’Homme, de préservation des libertés individuelles et collectives, et de garantie de la dignité du citoyen à toutes les étapes du travail de sécurité.

Pour atteindre ces objectifs, les connaissances scientifiques ont été intégrées à la pratique sur le terrain dans les programmes de formation adoptés par l’Institut supérieur des sciences de la sécurité, et les nouvelles sciences et technologies ont été mises au service de la sécurité, de nature à former des agents de sécurité qualifiés, dotés d’un sens professionnel, d’une capacité d’analyse et aptes à prendre les décisions appropriées dans les situations les plus complexes.

En vue de tirer parti des expériences pionnières en matière de formation policière, un accord de partenariat a été conclu entre l’Institut supérieur des sciences de la sécurité et l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité en Arabie saoudite, qui assure la formation des cadres de la sécurité au niveau arabe dans les cycles de doctorat et de master dans diverses spécialités techniques, scientifiques, juridiques et sécuritaires.

Cette convention vise à renforcer les domaines de coopération commune afin de garantir le soutien aux contributions et initiatives visant à développer les politiques et programmes régionaux et nationaux dans les domaines de la surveillance, de la lutte contre la criminalité et de la prévention, à promouvoir la recherche scientifique et l’innovation, à réaliser des études et des recherches communes dans divers domaines liés à la sécurité, et l’échange d’expériences entre les deux parties dans le cadre de programmes universitaires, de recherche et de formation, de séminaires, de rencontres, de conférences et d’ateliers, ainsi que le soutien et la promotion de la création d’un réseau arabe d’experts et de chercheurs dans les domaines liés à la surveillance et à la prévention et à la lutte contre la criminalité.

Il convient de rappeler que l’Institut supérieur des sciences de la sécurité, inauguré vendredi à Ifrane, est équipé d’installations de formation, d’un centre de traduction et de perfectionnement linguistique, d’espaces intérieurs et extérieurs pour la pratique sportive, de lieux d’hébergement et de restauration, d’une infirmerie, ainsi que de salles de simulation de tir et d’interventions policières dans des conditions difficiles, de manière à offrir un environnement de formation intégré permettant d’apprendre et de s’entraîner dans les meilleures conditions.

LR/MAP