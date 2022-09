Hammouchi reçoit la Secrétaire d’Etat, directrice du Centre national de renseignement espagnol

Partager Facebook

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu, jeudi à Rabat, la secrétaire d’Etat et directrice du Centre national de renseignement espagnol, Esperanza Casteleiro Llamazares.

Selon un communiqué de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), cette rencontre intervient en marge de la visite de travail qu’effectue Mme Casteleiro Llamazares dans le Royaume à la tête d’une délégation sécuritaire de haut niveau, et ce, afin de soutenir et de renforcer la coopération maroco-espagnole dans les différents domaines sécuritaires d’intérêt commun.

A cette occasion, M. Hammouchi a passé en revue avec Mme Casteleiro Llamazares les différentes formes et niveaux de coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne, ainsi que les moyens à même de la développer et consolider davantage cette coopération pour qu’elle soit à la hauteur du partenariat stratégique bilatéral, et pour répondre aux exigences en matière de disponibilité et d’efficacité que requiert le maintien de la sécurité commune dans un contexte de défis sécuritaires croissants et nouveaux aussi bien au niveau national qu’international.

Cette rencontre reflète la solidité et l’importance de la coopération maroco-espagnole en matière de sécurité et de renseignement, particulièrement à la lumière des défis liés au contexte régional qui ne cessent de croître, ainsi que les risques liés au terrorisme, l’extrémisme, la cybercriminalité et les différentes formes de crimes organisés transfrontaliers, y compris les réseaux d’immigration clandestine, de trafic de drogue et de psychotropes, a conclu la DGST.

