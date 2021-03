Guelmim-Oued Noun | Le Maroc organise le 1er forum des métiers de la mer

Partager Facebook

«Pêche maritime et opportunités d’investissement». Tel est le thème retenu pour le 1er forum des métiers de la mer et de l’entrepreneuriat.

Cet évènement prévu du 10 au 12 avril 2021, dans la région de Guelmim-Oued Noun, vise à mettre en avant les opportunités d’investissement dans les métiers de la mer au niveau de la région et au Sahara marocain de manière générale.

Le forum, qui se tiendra en partenariat avec le Conseil régional de Guelmim-Oued Noun et le club des Dirigeants-Maroc, offre aussi aux participants l’occasion de rencontrer les principaux opérateurs économiques et les organisations professionnelles dans le domaine de la pêche maritime et des affaires.

D’après la même source, cet événement, à vocation économique, se tiendra respectivement à Tan Tan (10 avril), Sidi Ifni (11 avril) et Guelmim (12 avril).

Au programme, des conférences thématiques autour de la formation professionnelle dans les métiers de la mer, des atouts naturels et économiques de la région Guelmim-Oued Noun, en plus des opportunités d’investissement dans le secteur de la pêche maritime et portuaire.

Le Forum des métiers de la mer et de l’entreprenariat, connaitra également une visite aux ports de Tan-Tan et de Sidi Ifni, pour prendre connaissance des volumes d’investissement et des infrastructures portuaires.

LR