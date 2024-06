Gaza | La résolution du Conseil de sécurité doit être respectée (MAE Slovène)

Partager Facebook

La vice-Première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon, a souligné, mardi à Rabat, l’impératif de respecter la résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu “immédiat, total et complet” à Gaza.

La Slovénie, qui vient de reconnaître l’État de Palestine, suit avec beaucoup d’inquiétude la situation à Gaza, a indiqué Mme Fajon lors d’un point de presse conjoint à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Tout en déplorant “l’effroyable guerre, les vies innocentes perdues, la situation humanitaire désastreuse, la famine devenue une arme et les violations du droit humanitaire international”, la ministre slovène a souligné que “la résolution du Conseil de sécurité adoptée, lundi soir, est importante, mais elle doit être respectée”.

En tant que membre du Conseil de sécurité, la Slovénie appelle depuis plusieurs mois à un cessez-le-feu immédiat, à l’arrêt des hostilités, à la protection des civils et à la consécration de la solution à deux États, a-t-elle ajouté.

“Conformément au droit international et à la charte des Nations unies, notre seul objectif est que Palestiniens et Israéliens puissent vivre en sécurité et que la situation à Gaza ne s’aggrave pas”, a-t-elle dit.

Par ailleurs, “la Slovénie est préoccupée par l’augmentation des violences perpétrées par les colons israéliens en Cisjordanie” et “condamne le gouvernement israélien pour la poursuite de la construction de colonies illégales”, a poursuivi la ministre.

L’Assemblée nationale de Slovénie avait voté, mardi dernier, en faveur d’une proposition visant à reconnaître la Palestine en tant qu’Etat, devenant ainsi le quatrième pays européen à reconnaître la Palestine au cours des dernières semaines après l’Espagne, la Norvège et l’Irlande.

LR/MAP