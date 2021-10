Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité | “Un rendez-vous stratégique dans la prise de décision des politiques sécuritaires”

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 7-ème Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, prévu les 6 et 7 décembre, est un rendez-vous “stratégique dans la prise de décision des politiques sécuritaires”, a affirmé la ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Mme Aissata Tall Sall.

« Les enjeux de stabilité et d’émergence en Afrique dans monde post Covid-19 » est le thème retenu cette année pour cette 7-eme édition de ce Forum qui constitue une « bonne tribune pour évoquer les problématiques majeures provoquées par la Covid-19 », a déclaré jeudi la ministre sénégalaise, à l’occasion de la cérémonie de lancement de cet événement tenue en présence des membres du Corps diplomatique accrédités au Sénégal et des principaux partenaires du Forum.

Cadre de référence dans l’agenda diplomatique du continent, le Forum de Dakar rassemble chaque année, depuis 2014, sous le leadership du Président de la République, Macky Sall, de nombreux Chefs d’État et de Gouvernement, ainsi que des dirigeants d’Institutions internationales, non gouvernementales et du secteur privé, à l’effet de réfléchir sur les principaux enjeux de l’heure en Afrique.

Le forum, qui reprend après deux ans de pause à cause de la pandémie de coronavirus, verra la participation d’environ 400 participants, Chefs d’Etat, décideurs et experts de haut niveau de la santé, de la paix et de la sécurité venus du monde entier, selon les organisateurs.

Le Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité permet à l’Afrique de « faire entendre une voix forte » sur les enjeux sécuritaires internationaux, a ajouté Mme Tall Salla, notant qu’en six éditions, le Forum est « devenu un rendez-vous de référence » sur le continent et à l’international et un moment « stratégique » permettant de prendre les décisions appropriées pour mieux engager les questions de sécurité.

Il s’agit d’ »un rendez vous extrêmement important qui est devenu stratégique dans la prise de décisions de nos politiques au plus haut niveau dans le domaine sécuritaire », a-t-elle affirmé, relevant que « beaucoup de décisions et de stratégies sécuritaires et militaires appliquées sur le terrain ont été prises à partir des des conclusions et résultats du Forum de Dakar ».

La responsable sénégalaise a indiqué que cette 7ème édition sera marquée par la participation comme invités d’honneur de MM. Ciril Ramaphosa, président de la République Sud-africaine et de Mohamed Bazoum, président du Niger, ainsi que de Mme Florence Parly, Ministre des Armées de la République Française.

Ce forum, organisé par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur avec la collaboration scientifique du Centre des Hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) du Sénégal et en partenariat avec le cabinet « Avisa Partners », offrira l’opportunité de tirer les leçons apprises de la pandémie de Covid-19 pour permettre à l’Afrique de mieux faire face aux prochains chocs sanitaires majeurs, tout en consolidant la gouvernance de ses Etats au profit de la paix, de sécurité et du développement, indique une note des organisateurs.

Il sera également l’occasion pour le secteur privé, les organismes d’études et le monde des arts de présenter leurs activités et leurs recherches, à travers des Side events et l’animation de stands et exposition, ajoute-t-on

Le programme de ce forum inclut plusieurs activités scientifiques dont un Panel de haut niveau qui sera présidé par le Chef de l’Etat Sénégalais, deux plénières et six ateliers organisés en deux Blocs, le premier porte sur » les enjeux de stabilité post Covid-19 : défis sécuritaires et nouvelles menaces » et le 2eme consacré à la thématique » consolider la paix et la sécurité en Afrique pour favoriser l’émergence ».

Le Forum permettra aux décideurs d’approfondir notamment des thématiques telles que les nouvelles menaces sécuritaires en Afrique, l’impact de la démographie et du changement climatique sur la sécurité ou les rapports entre défi sécuritaire et émergence. Il ouvrira la voie à une réflexion commune sur les grands messages panafricains qui pourront être portés collectivement dans l’enceinte de l’Union Africaine, dont le Sénégal assurera la présidence en 2022.

Le Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique est né, rappelle-t-on, de la volonté des Chefs d’Etat et de Gouvernement africains, réunis au Sommet de l’Elysée en décembre 2013.

LR/MAP