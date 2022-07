Feux de forêt à Larache | 900 Ha touchés par les flammes

Partager Facebook

Dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre les feux de forêt touchant la province de Larache, les autorités locales ont affirmé que l’incendie qui s’était déclaré dans la forêt “Lambika” dans la ville de Larache a été maîtrisé, relevant que les feux ont été également circonscrits dans la forêt “Sahel Menzla” dans la commune de Sahel.

La même source fait savoir qu’il a été procédé à l’évacuation de 1.100 familles de 15 douars situés près des lieux touchés par les incendies, le but étant de préserver la sécurité de la population et de prévenir tout risque potentiel.

S’agissant des dégâts humains et matériels enregistrés, les autorités locales font état de la découverte du corps d’une personne présentant des brûlures, signalant que 900 Ha ont été touchés par les flammes qui se sont étendues à certaines habitations.

Jeudi, un bilan provisoire communiqué par les autorités locales faisait état de la destruction par les incendies, dont la propagation a été favorisée par les conditions climatiques défavorables (températures élevées et vents forts), d’environ 800 hectares de couvert forestier, principalement des conifères et des espèces végétales secondaires.

Des équipes d’intervention au sol, composées de centaines de membres des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et des services des eaux et des forêts et des autorités sécuritaires et locales, ainsi que des volontaires de la population locale, ont été mobilisées, appuyées par des camions-citernes, des ambulances et quatre avions Canadair spécialisés dans la lutte contre les feux de forêts, selon la même source.

