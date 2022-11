Feu Sa Majesté Mohammed V, un homme de pensée et de religion, thème d’une conférence à Casablanca

Partager Facebook

“Feu Sa Majesté Mohammed V, un homme de pensée et de religion” est le thème d’une conférence organisée, jeudi au Lycée qualifiant Oued Eddahab, à la préfecture d’arrondissement Ben M’Sik à Casablanca.

Cette rencontre intervient à l’occasion de la célébration, par le peuple marocain, du 47ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte et du 67ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance, qui constituent deux événements historiques majeurs et une grande épopée incarnant le triomphe de la volonté du Trône et du peuple et leur parfaite symbiose pour la défense des sacralités religieuses, des constantes nationales et de l’intégrité territoriale du Royaume, selon les organisateurs.

A cette occasion, Bouchaib Aguni, président de l’association Nord-Sud pour l’information et le développement, organisatrice de cette conférence, a indiqué que la célébration de ces deux événements se veut une tradition à laquelle l’association s’attache pour jeter la lumière sur les épopées héroïques de la première génération qui a lutté pour l’indépendance du Royaume et poursuivi son militantisme pour le parachèvement de son intégrité territoriale.

L’organisation de ce genre d’activités se donne pour finalité l’éducation des jeunes aux valeurs de la citoyenneté et la mise en exergue de l’histoire glorieuse du Maroc, a-t-il ajouté.

De son côté, Ismail Achkour, cadre au Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération à la préfecture de Ben M’sik, a précisé que cette conférence s’inscrit dans le cadre de la célébration de la mémoire de la résistance marocaine et intervient dans le sillage de la célébration par le peuple marocain, et à sa tête la famille de la résistance, de la fête de l’Indépendance et de la Marche verte.

Pour sa part, le président de la Fédération nationale des associations de parents et tuteurs d’élèves, Abdelhak Boukari, a rappelé les principales étapes de l’histoire du Maroc et son combat pour recouvrer son indépendance, soulignant que ce glorieux anniversaire, qui coïncide avec le 18 novembre de chaque année, est l’un des tournants majeurs de l’histoire du Royaume, qui resteront gravés dans l’esprit et le cœur de tous les Marocains, eu égard à ses profondes significations et à ses importants enseignements à transmettre aux générations montantes.

Cette rencontre a été organisée en coordination avec la direction du Lycée qualifiant Oued Eddahab, l’association des parents et tuteurs d’élèves, la Direction provinciale de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et l’arrondissement de Sbata.

