Dakar | Ouverture du 2è Forum des Armées de l’air africaines avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la deuxième édition du Forum des Armées de l’air africaines se sont ouverts mercredi dans la capitale sénégalaise Dakar, avec la participation de plusieurs pays dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à cet événement de deux jours, tenu sous le le thème « adapter les capacités de la force aérienne et l’emploi des drones aux conflits modernes », par le Colonel Mouhssine Hassan, attaché militaire à l’ambassade du Maroc à Dakar.

La cérémonie d’ouverture de ce forum a été présidée par le ministre des Forces armées du Sénégal, Omar Youm, en présence du général de corps d’Armée Mbaye Cisse, chef d’état-major général des armées, des Chefs d’état-major des Armées de l’Air et représentants de plusieurs pays africains.

S’exprimant à cette occasion, M. Youm a indiqué que cet évènement, qui a pour objectif de mutualiser les efforts pour lutter contre le terrorisme sur le territoire africain, est une occasion pour souligner la nécessité d’engager une politique d’harmonisation de mise en état, de mise à niveau et de renforcement des capacités dans le cadre de la coopération entre les différentes forces aériennes africaines.

A cet égard, il a noté que l’Afrique, qui est traversée par beaucoup de zones de turbulence et de menaces diverses et complexes, doit avoir une armée prête à répondre aux défis auxquels elle est confrontée.

Il s’agit des défis majeurs, tels que le terrorisme, le banditisme transfrontalier, la criminalité de diverses sortes, « mais aussi les menaces sur nos territoires », a estimé le ministre sénégalais.

Il a également précisé que les travaux de ce forum devront aboutir à une coloration entre l’emploi des forces aériennes et les nouvelles technologies portées par les drones.

En marge de la cérémonie d’ouverture, le ministre a effectué une visite à l’exposition dédiée aux sociétés et groupes spécialisés dans le domaine de l’aviation militaire et de l’aéronautique qui présentent des équipements et des solutions de pointe dans les domaines de l’aérospatiale.

Au cours de ce forum, les participants vont aborder notamment l’évolution du rôle des drones dans la troisième dimension et leur adaptation aux conflits modernes et échanger sur des problématiques de sécurité en vue de dégager des perspectives de solutions.

LR/MAP