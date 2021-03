Consulat de Jordanie à Laâyoune | Réaffirmation de la souveraineté historique du Maroc sur l’ensemble de son territoire

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ouverture, jeudi, d’un consulat du Royaume Hachémite de Jordanie dans la ville marocaine de Laâyoune est une réaffirmation du droit de souveraineté historique du Maroc sur l’ensemble de son territoire, a fait savoir le professeur jordanien de droit international, Omar Mahmoud Amr.

Dans une déclaration à la MAP, M. Amr a souligné que l’ouverture d’un consulat de Jordanie à Laâyoune dans le Sahara marocain est une réaffirmation du droit de souveraineté historique, constant et entier du Maroc sur l’ensemble de son territoire et ce, en conformité avec le droit international.

Et d’ajouter que l’inauguration de cette représentation consulaire constitue en même temps une consolidation des rangs arabes face aux causes cruciales et reflète aussi la solidité des relations fraternelles ancrées dans l’histoire entre les deux pays et peuples frères.

La consolidation de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de ses terres contribue à amorcer un développement global de toutes les régions marocaines, ce qui favorisera la prospérité, le progrès et le développement des populations de ces régions, a affirmé le juriste jordanien.

Pour lui, le Sahara a été à travers l’histoire une partie à part entière du territoire du Royaume du Maroc.

Le Royaume hachémite de Jordanie a ouvert jeudi un consulat général à Laâyoune, la 11ème représentation diplomatique inaugurée dans la capitale du Sahara marocain depuis un peu plus d’un an.

La cérémonie d’ouverture de ce consulat a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le vice-Premier ministre, ministre jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés, Ayman Al-Safadi.

LR/MAP