CNUCED16 | M. Mezzour préside à Genève la réunion ministérielle du GSTP

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a présidé, mercredi à Genève, la réunion ministérielle du Comité des Participants du Système Global des Préférences Commerciales (Global System for Trade Preferences – GSTP), un cadre unique de coopération interrégionale entre pays en développement.

Organisée dans le cadre de la 16e session de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED16), cette rencontre a réuni les ministres des 42 pays membres pour discuter de la relance de ce cadre juridique.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mezzour a souligné l’importance historique de cette réunion, affirmant que le Maroc, en prenant la présidence du GSTP, avait initié le redémarrage de ce processus de coopération commerciale, alors que la dernière réunion a été tenue il y a 13 ans.

“Nous avons ressenti une énorme implication des pays membres, désireux de remettre ce processus au travail”, a-t-il relevé, notant que “le communiqué conjoint adopté à l’unanimité témoigne de la volonté de tous de relancer ce mécanisme d’intégration essentiel pour les pays en développement”.

La réunion a permis aux participants de discuter des voies à suivre pour renforcer la coopération commerciale Sud-Sud, notamment face aux incertitudes croissantes de la politique commerciale mondiale. “Il est essentiel d’optimiser cette plateforme pour stimuler l’intégration entre pays en développement et soutenir un développement durable par le biais du commerce”, a précisé M. Mezzour.

En marge de sa participation aux travaux de la CNUCED16, M. Mezzour, accompagné notamment de l’Ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU-Genève, Omar Zniber, et du Directeur général du Commerce, Abdelouahed Rahal, a eu une série d’entretiens bilatéraux avec des chefs d’organisations internationales telles que la Directrice générale de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), Mme Ngozi Okonjo-Iweala, la Directrice exécutive de l’International Trade Centre (ITC) et la Secrétaire générale de la CNUCED.

M. Mezzour a également rencontré les ministres et chefs de délégation de pays participants comme l’Arabie Saoudite, la RD-Congo, l’Équateur et le Costa Rica.

Ces discussions ont permis de mettre en avant la vision du Maroc, notamment en ce qui concerne l’Initiative atlantique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un projet qui suscite un grand intérêt de diverses organisations internationales et de différents pays amis. “Les échanges avec nos homologues et nos partenaires internationaux sont très positifs”, a-t-il déclaré à l’issue de ces entretiens.

“Il est clair que la vision du Maroc, portée par Sa Majesté le Roi, répond aux enjeux actuels et suscite un réel intérêt pour les pays en développement, particulièrement en ce moment de turbulences commerciales mondiales”.

LR/MAP