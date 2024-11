Chirurgie à Distance | Oncorad Group réalise une première mondiale au Maroc

Share Facebook

Le Maroc a inscrit un record mondial dans l’histoire de la chirurgie à distance, Oncorad Group ayant réalisé une première mondiale avec une prostatectomie totale effectuée sur une distance record de 12 000 km entre Casablanca et Shangaï.

Cet exploit marque une étape décisive pour la médecine au Maroc, ouvrant de nouvelles perspectives d’accès aux soins spécialisés, même dans les régions les plus reculées, indique Oncorad Group dans un communiqué.

En réalisant cette première mondiale, Oncorad Group propulse le Maroc parmi les leaders mondiaux de l’innovation médicale, démontrant sa capacité à offrir des soins avancés et accessibles aux patients, quelle que soit leur localisation, ajoute le communiqué, notant que cet exploit reflète l’engagement du groupe en faveur de la souveraineté sanitaire du Royaume, répondant aux aspirations d’un système de santé plus résilient et inclusif.

Une solution innovante pour traiter le cancer de la prostate

Cette intervention complexe, réalisée à distance pour traiter un cancer de la prostate localisé, repose sur une technologie de téléchirurgie de pointe. La prostatectomie totale consiste en l’ablation complète de la glande prostatique, une opération essentielle dans le contrôle et le traitement de cette pathologie.

Ce type d’intervention est souvent recommandé aux patients pour qui l’ablation complète présente les meilleures chances de rémission. En accomplissant cette opération à une distance sans précédent, Oncorad Group démontre la capacité de la téléchirurgie à surmonter les contraintes géographiques, offrant ainsi un traitement efficace aux patients, même dans des régions éloignées.

Technologie et expertise au service de la santé

La réussite de cette opération repose sur l’utilisation du robot chirurgical Toumai, associé à une plateforme de communication avancée permettant une transmission en temps réel des commandes du chirurgien avec une précision absolue et des images haute définition en 3D, explique la même source.

L’opération a été conduite par Dr Youness Ahallal, chirurgien urologue et expert en chirurgie robotique et cancérologique, présent à Shanghai et soutenu par une équipe sur place au Maroc comprenant Dr Hamza Neil, chirurgien urologue référent du patient, Dr Oskar Blezien, chirurgien urologue assistant, Dr Adil Mellouki, professeur assistant en urologie, Dr Anas Bakka et Dr Kamal Belkadi médecins anesthésistes, ainsi que des infirmiers spécialisés d’Oncorad Group pour gérer les aspects locaux de l’intervention.

La supervision technique et la maintenance des équipements ont été assurées par une équipe d’ingénieurs biomédicaux marocains qualifiés, garantissant ainsi la sécurité et le succès de l’opération.

Surmonter les défis de la chirurgie à distance

Réussir une chirurgie à 12.000 km de distance revient à surmonter d’importants défis techniques. Orange Maroc opérateur engagé en faveur de la transformation digitale du secteur de la santé au Maroc, a été le partenaire d’Oncorad Group et s’est mobilisé pour apporter plusieurs solutions innovantes afin de garantir la sécurité et le succès de l’intervention chirurgicale.

Pour garantir une synchronisation en temps réel des commandes du chirurgien à Shanghai avec les mouvements du robot au Maroc, il fallait assurer une fluidité soutenue tout au long de l’opération, poursuit le communiqué.

Orange Maroc a déployé une connectivité à très haut débit avec un débit garanti, une latence ultra faible et sur deux technologies en parallèle afin d’assurer la résilience nécessaire pour ce genre d’opérations.

Un contrôle strict du bon fonctionnement des robots et des systèmes de télécommunication a été effectué avant l’intervention à travers plusieurs sessions de test avec Orange et les partenaires, évacuant ainsi tout risque technique pour le patient.

De plus, des simulations et des formations intensives ont permis une coordination et une communication parfaite entre les équipes locales et distantes.

Enfin, la confidentialité des données du patient a été protégée grâce à des protocoles de cryptage avancés et des pare-feux sophistiqués.

LR/MAP