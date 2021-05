Bourse de Casablanca | L’essentiel du résumé mensuel d’avril

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Voici l’essentiel du résumé mensuel de la Bourse de Casablanca pour le mois d’avril 2021:

– Le Masi a avancé de 2,85% à 11.811,23 points, le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a pris 3% à 963,73 points, le Madex a gagné 2,86% à 9.602,67 points et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance “Casablanca ESG 10” s’est bonifié de 2,84% à 897,75 points.

– Le secteur de l’industrie pharmaceutique (+11,63%) a signé la meilleure performance sectorielle, devançant les distributeurs (8,51%) et les Boissons (7,95%).

– Le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels a lâché 7,96%, au même titre que les sociétés de financement et autres activités financières (2,55%) et les sociétés de placement immobilier (2,16%).

– Les plus fortes hausses ont été réalisées par Fennie Brossette (34,4%), Ennakl (18,94%) et Sothema (12,78%). En revanche, les plus lourdes baisses ont accusées par Delattre Levivier Maroc (10,11%), IB Maroc.com (4,76%) et Stroc Industrie (4,62%).

– LafargeHolcim Maroc, Attijariwafa Bank et BCP ont été les instruments les plus actifs avec des parts respectives de 17,72%, 12,3% et 10,19%.

LR/MAP