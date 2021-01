Berkane | Découverte des plus anciennes gravures rupestres de l’Afrique du Nord

Partager Facebook

Des gravures rupestres, remontant à l’âge paléolithique et considérées comme les plus anciennes en Afrique du Nord, ont été découvertes à la Grotte du Chameau à Zegzel, dans la province de Berkane, a indiqué le Département de la Culture.

Il s’agit de la première découverte du genre au sein de la Grotte du Chameau à Zegzel, située sur les montagnes de Béni Iznassen, un système karstique important, inscrit comme patrimoine national depuis 1953 pour sa valeur géologique et exploratoire.

Cette découverte s’inscrit dans le cadre d’une convention scientifique entre l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) et l’Université Mohammed Ier d’Oujda, sur un projet de recherche et de coopération internationale sur “les communautés humaines de la préhistoire dans l’Oriental”, a précisé le Département sur son site.

Cette découverte a été réalisée par des professeurs chercheurs d’universités et instituts marocains et espagnols, sous la supervision du professeur El Hassan Aouragh de l’Université Mohammed Ier d’Oujda et du chercheur Ramón Vinas de l’Institut de paléoécologie et de l’évolution sociale à Tarragone, en Espagne, et avec la participation du professeur Abdelhadi Ewague de l’Université Chouaib Doukkali et la professeure Aicha Oujâa de l’INSAP.

Ces gravures, les plus anciennes découvertes dans les grottes de l’Afrique du Nord, remontent à environ 12.000 ans, correspondant à la dernière période glaciaire dont les effets ont atteint le nord du Maroc aussi, d’après la même source.

Cette nouvelle découverte dans l’Oriental s’ajoute à d’autres dans la même région qui auront un impact positif sur le développement durable, fait savoir le département.

LR/MAP