Attijariwafa Bank | PNB amélioré de 3,3% à fin septembre 2020

Le groupe Attijariwafa Bank (AWB) a vu son produit net bancaire s’établir à 18,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2020, soit une amélioration de 3,3% par rapport à la même période de 2019.

Selon les résultats au titre des neuf premiers mois de l’exercice 2020, cette évolution intègre notamment la baisse de la marge sur commissions (-9,2%) et des résultats des activités de marché (-18,5%) impactés par la crise sanitaire.

La même source précise que le coût du risque s’est, quant à lui, établi à 4,6 MMDH, affichant une augmentation de 239% comparativement à la même période de l’année 2019, sous l’effet de la détérioration des risques et du provisionnement anticipatif et prudent liés à la crise sanitaire de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) et ses effets sur l’environnement économique.

Ainsi, le résultat net consolidé et le résultat net part du groupe ressortent respectivement à 2,5 MMDH et à 2 MMDH en baisse de 52,5% et de 55,2%.

Parallèlement, Attijariwafa bank a poursuivi, au T3-2020, sa mobilisation exceptionnelle et son engagement solidaire envers ses clients dans les différents pays de présence afin de contribuer à atténuer les impacts de la crise. Au Maroc, cette mobilisation a permis de financer 5.595 jeunes entrepreneurs et porteurs de projets pour un montant de 1 MMDH, dans le cadre de l’initiative « Intelaka », d’accorder 6,2 MMDH de crédits « Damane Oxygène » bénéficiant à 18.200 très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et atteignant près de 35% de parts de marché, ainsi que d’octroyer 10 MMDH de crédits « Damane Relance » à 8.300 TPME.

Le groupe bancaire a, ainsi, accompagné et soutenu plus de 32.900 entreprises marocaines, majoritairement des TPME, à travers la distribution de 27,1 MMDH de crédits additionnels, depuis le début de la crise.

