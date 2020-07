COVID-19 | La vigilance reste de mise pour éviter un rebond épidémique

Partager Facebook

Le Maroc mise sur le maintien d’un dépistage de masse couplé à une vigilance accrue afin d’éviter tout rebond épidémique, a affirmé mardi à Rabat le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Dans un exposé devant la Commission de l’enseignement et des affaires culturelles et sociales à la Chambre des conseillers sur la situation épidémiologique et les mesures sanitaires post-confinement, le ministre a souligné qu’il s’agit de maintenir un taux bas de létalité et les mesures de protection individuelle et collective pour enrayer l’épidémie, estimant que pour faire réussir les mesures prises, il convient de réunir les conditions nécessaires à la mobilisation de tous les partenaires et acteurs à tous les niveaux.

Ait Taleb a passé en revue les cinq fondements du plan stratégique visant à accompagner la levée progressive du confinement axés sur le recours en masse aux analyses pour les secteurs de production qui ont un lien direct avec le citoyen, ainsi que l’accompagnement d’un certain nombre de professionnels, d’unités de production et d’entreprises pour promouvoir les mesures de santé, de sécurité et de prévention conformément aux normes nationales et internationales de sécurité sanitaire.

Il s’agit également, selon le ministre, d’assurer le suivi des stocks de médicaments, de produits pharmaceutiques et d’équipements médicaux dans les hôpitaux publics dans le cadre des préparatifs en vue de la levée totale du confinement, de mettre en place un plan de redéploiement des professionnels mobilisés au sein des équipes d’intervention, d’intensifier les opérations de sensibilisation aux mesures de santé, de sécurité et de distanciation physique, en plus du port de masques pendant la période post-confinement.

Ait Taleb a en outre mis l’accent sur la nécessité de continuer à faire preuve de vigilance en matière de veille et de riposte, particulièrement au sein des services de réanimation et de soins intensifs avec un niveau de 10 à 20 % de la capacité d’accueil globale au niveau régional. Il a d’autre part rassuré les citoyens quant à l’augmentation récente du nombre de cas positifs, un constat du à l’élargissement du dépistage collectif précoce, faisant observer que la situation épidémiologique demeure maîtrisée à ce jour et qu’il est tout de même nécessaire de respecter les mesures de prévention et de sécurité sanitaire pour éviter toute éventuelle nouvelle vague de Covid-19.

Le nombre important des nouveaux cas enregistrés dans un certain nombre de foyers professionnels, a-t-il expliqué, est révélateur des grands efforts déployés par les autorités publiques pour contenir l’épidémie et freiner sa propagation ainsi que pour la gestion rapide de ces foyers et le suivi des personnes contacts, sans oublier le recours en masse aux analyses en laboratoire.

Le ministre a par la même occasion présenté des données et des chiffres sur la situation épidémiologique actuelle dans le Royaume, notamment le nombre des cas de contamination confirmés, des cas de guérison et de décès enregistrés jusqu’à présent, en plus de la répartition géographique des nouveaux cas de Covid-19.

