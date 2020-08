Marrakech | Les autorités locales intensifient les opérations de sensibilisation

Partager Facebook

Une opération d’intensification de la sensibilisation au danger de la propagation du coronavirus (Covid-19) a été lancée au niveau de la ville de Marrakech en raison des dernières évolutions de la situation épidémiologique de cette pandémie.

Un communiqué de la wilaya de la région Marrakech-Safi a indiqué que ces opérations lancées sur instructions et suivi direct du wali de la région, gouverneur de la préfecture de Marrakech, visent à sensibiliser sur l’importance de l’engagement collectif et du respect strict des mesures préventives décrétées par les autorités compétentes en vue d’enrayer la propagation du Covid-19.

Après avoir remarqué un certain relâchement enregistré dernièrement de la part de certains habitants de la cité ocre, les services de la wilaya réitèrent leur appel aux habitants de la préfecture de Marrakech et de la ville ocre en particulier en vue d’observer scrupuleusement les mesures préventives adoptées.

Il s’agit de se laver les mains régulièrement, de porter obligatoirement et de façon correcte les masques de protection, de respecter la distanciation sociale, de limiter les déplacements sauf en cas de nécessité extrême, d’éviter certains phénomènes négatifs de nature à contribuer à la propagation du Covid-19, dont les rassemblements des jeunes à l’entrée des rues et quartiers afin de protéger leur sécurité et santé et celles de leurs familles et proches.

La même source souligne qu’en parallèle des efforts de sensibilisation, il a été décidé d’intensifier les opérations de contrôle par les services concernés afin de sanctionner toutes les contraventions de nature à menacer la santé publique conformément aux lois en vigueur (le non port des bavettes, les rassemblements, le non-respect des règles de prévention et de distanciation notamment dans les cafés et les locaux commerciaux), en plus de l’intensification du contrôle des déplacements au niveau des entrées de la ville et entre les quartiers.

Les services de la wilaya tiennent à remercier tous les services, associations et acteurs qui ont fortement adhéré aux efforts de sensibilisation menés par les autorités publiques ainsi que les médias locaux pour leur contribution de taille aux efforts de sensibilisation des citoyens, conclut le communiqué.

