Liban | Une conférence des donateurs organisée par l’ONU et la France dimanche

L’ONU et la France organiseront, ce dimanche, à l’initiative du président Emmanuel Macron, une conférence internationale “de soutien et d’appui à Beyrouth et au peuple libanais”, en vue de faire face aux conséquences de la tragique explosion qui a frappé Beyrouth, mardi dernier, a annoncé samedi l’Elysée.

Cette conférence visera à mobiliser les principaux partenaires internationaux du Liban et à organiser et coordonner le soutien d’urgence de la communauté internationale, indique la présidence française dans un communiqué.

Il s’agira, selon la même source, de répondre aux besoins les plus immédiats exprimés par les acteurs de terrain et recensés par les Nations Unies, en particulier sur les plans médical, alimentaire, éducatif et de réhabilitation des logements.

Le président français avait annoncé la tenue dans les prochains jours d’une conférence internationale de soutien aux Libanais à l’occasion de son déplacement jeudi à Beyrouth.

LR/MAP