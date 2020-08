COVID-19 | Mike Pompeo présente ses vœux aux musulmans

Partager Facebook

Le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a souhaité vendredi aux musulmans des Etats-Unis et du monde entier un heureux et béni Aid al-Adha, tout en saluant leurs efforts et dévouement pour stopper la propagation de la pandémie du coronavirus.

À l’occasion de l’Aïd al-Adha, nous souhaitons aux musulmans des Etats-Unis et du monde entier Aïd Mubarak, a déclaré le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué.

Pompeo a rappelé que l’Aïd al-Adha est un moment de compassion, de générosité et de sacrifice des valeurs démontrées par l’engagement d’Abraham envers Dieu, et marque la fin du Hajj, le pèlerinage annuel à La Mecque normalement effectué par des millions de musulmans des quatre coins du monde. Nous comprenons la grande déception ressentie par de nombreux éventuels pèlerins cette année et espérons que vous aurez l’occasion d’accomplir le Hajj dans un avenir proche, a-t-il dit.

A l’instar des célébrations de nombreuses communautés religieuses durant cette pandémie, l’Aïd al-Adha et le Hajj seront différents cette année, a relevé Pompeo, qui a tenu à saluer les efforts et le dévouement des musulmans du monde entier pour enrayer la propagation de la pandémie et servir ceux qui en ont besoin tout en maintenant leur distance physique.

