BCP | Les reports sans frais, les transferts cash aussi ! (Spécial FDT 2020)

Mohamed Karim Mounir, PDG de la Banque Centrale Populaire

Consciente des multiples impacts engendrés par la crise sanitaire due au nouveau Coronavirus (Covid-19), sur les ménages marocains, le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) dirigé par Mohamed Karim Mounir, a été aux petits soins pour ses clients. Ainsi, BCP a donné à ses clients ayant subi une perte de revenus, la possibilité de reporter le paiement des échéances de leurs crédits immobiliers et de consommation.

Etaient concernées par cette mesure exceptionnelle de report sans frais, les personnes bénéficiant de crédits «Fogarim», ainsi que celles en perte d’activité, indemnisées par le Fonds spécial Covid-19 créé sur Hautes instructions Royales. Dans le cadre de la continuité des mesures entreprises pour protéger et soutenir ses clients, particuliers et entreprises, dans cette conjoncture exceptionnelle, le groupe BCP a offert la gratuité des opérations bancaires initiées sur ses canaux digitaux.

Cette démarche a participé à la protection et à la sécurité de tous dans le respect des recommandations sanitaires en vigueur. Pour les clients particuliers locaux, Marocains du Monde et professionnels, les opérations de virements et transferts cash, initiées depuis le site transactionnel «Chaabi net» et l’application mobile «Pocket bank» ont été offertes à titre gracieux. Pour les entreprises de toutes tailles, au-delà de la gratuité d’accès au portail transactionnel «banquepopulaireentreprise.net» ainsi qu’à la plateforme «PayDirect», les opérations de virements et transferts cash étaient réalisées sans frais.

A travers la gratuité de ses services à distance, le groupe BCP, fidèle à ses valeurs de proximité, d’écoute et de solidarité, a réussi à renforcer sa présence auprès de ses clients en leur garantissant la continuité des prestations, même en période de crise sanitaire.

