6è édition du Salon Halieutis | Des résultats très positifs, avec près de 50 000 visiteurs

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La présidente de l’Association du Salon Halieutis, Amina Figuigui, a affirmé, dimanche, que la 6e édition du Salon, tenue à Agadir du 1er au 5 février, a réalisé des « résultats très positifs », avec près de 50 000 visiteurs venus des différentes villes du Royaume.

L’édition 2023 a reçu « près de 50.000 visiteurs, un chiffre très important qui confirme encore une fois le positionnement fort et stratégique du Salon aux niveau national et international », a-t-elle précisé dans une déclaration à la presse.

Également directrice générale de l’Office national de la pêche (ONP), Mme Figuigui a fait savoir que le Salon a connu la participation de 340 exposants issus de 49 pays, représentant tous les continents, dont des acteurs dans le domaine de la pêche maritime et de la transformation des produits de la mer, se félicitant de cette affluence remarquable, preuve de la place de choix de cet événement international, en dépit d’un arrêt de quatre années, a-t-elle souligné.

La 6e édition a été l’occasion pour les visiteurs, professionnels, investisseurs et pour le public de découvrir les métiers, activités et services relevant du domaine de la pêche et de l’aquaculture, a-t-elle poursuivi, notant que cette année a mis en lumière, en particulier, les technologies innovantes à forte valeur ajoutée en vue de la valorisation et du développement durable de ces chaines.

Elle a aussi été marquée par un programme riche en rencontres et conférences mettant en avant les atouts du secteur de la pêche maritime, la promotion de l’économie bleue et la valorisation des progrès de la science, de la technologie et de l’innovation pour soutenir le développement durable du secteur, a ajouté Mme Fuguigui, soulignant la grande interaction entre les participants à ces conférences.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 6e édition du Salon Halieutis s’est tenue au parc des expositions de la ville d’Agadir sous le thème « Pêche et Aquaculture durables : leviers pour une économie bleue inclusive et performante », avec l’Espagne comme invité d’honneur.

L’organisation de ce grand rendez-vous traduit l’importance du secteur halieutique dans le tissu économique national. En effet, la production halieutique nationale a totalisé en 2022 un volume de 1,55 millions de Tonnes, plaçant ainsi le Royaume au premier rang des producteurs africains et à la 14ème place à l’échelle mondiale.

La production nationale ainsi que les exportations totales des produits de la pêche maritime ont enregistré en 2022 une augmentation respectivement de 10 et 13 % par rapport à l’année 2021 et ce, malgré la décision du ministère de tutelle d’annuler la campagne de pêche estivale pour la pêcherie poulpière au sud de Boujdour et d’imposer dans cette zone un repos biologique de plus de 8 mois, en vue de permettre la reconstitution des stocks qui ont accusé une baisse importante.

LR/MAP