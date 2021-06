Un parlementaire koweïtien salue les efforts du Maroc dans le domaine de la migration

Partager Facebook

Le parlementaire koweïtien Khalid Al Outaytbi a salué les efforts du Royaume du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, dans le domaine de la migration notamment la lutte contre l’immigration clandestine.

Lors des travaux de la réunion d’urgence du parlement arabe pour répondre à la résolution du parlement européen sur le Maroc, tenue samedi au Caire, il a rappelé le rôle reconnu du Maroc dans la lutte et le démantèlement des réseaux d’immigration clandestine durant les dernières années, ce qui a amplement contribué, selon lui, à faire baisser les chiffres de ce fléau, outre les lourdes charges financières supportées par le Royaume pour faire face à la pression migratoire irrégulière à travers le contrôle des frontières et des côtes.

Il a relevé que la surveillance des territoires européennes du Sud ne fait pas partie des attributions du Maroc, rejetant en bloc les accusations imaginaires et infondées portées par l’union européenne et son parlement contre le Maroc.

Il a réaffirmé les droits légitimes du Maroc de récupérer les deux présides occupés de Sebta et Méllila et les autres îles sous occupation espagnole.

Et d’ajouter qu’on ne peut en aucun cas accepter l’attitude orgueilleuse et autoritaire européenne et l’ingérence injustifiée du Parlement européen dans la crise au lieu de jouer un rôle positif et responsable pour rapprocher les points de vue entre le Royaume du Maroc et l’Espagne et d’appeler à un dialogue diplomatique entre les deux pays pour résoudre la crise dans un cadre bilatérale.

La résolution de la crise entre les deux Royaumes requiert la sagesse, le renforcement de la coopération conjointe entre les pays émetteurs et récepteurs et le traitement des différents aspects de la crise loin de toute politisation.

LR/MAP