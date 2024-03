Théâtre | L’ICESCO appelle à renforcer l’intégration du “père de tous les arts” dans les programmes scolaires

Partager Facebook

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a appelé, mardi, au renforcement de l’intégration du théâtre dans les programmes scolaires.

L’ICESCO œuvre pour la publication d’un ensemble de guides visant à ancrer l’identité culturelle théâtrale dans le monde islamique, ainsi que pour l’élaboration d’une étude directive sur l’éducation artistique et théâtrale destinée aux élèves, le but étant de soutenir toutes les formes d’art, en particulier le théâtre, indique l’Organisation dans un communiqué à l’occasion de la Journée mondiale du théâtre.

Dans ce cadre, elle réaffirme “son engagement à soutenir l’art théâtral, à promouvoir le dialogue culturel et à développer les compétences des artistes de théâtre dans ses États membres”.

L’ICESCO tâche de mettre en avant les efforts entrepris pour renforcer cet art ancestral (le père de tous les arts) à travers ses publications scientifiques et ses colloques, notamment à la lumière des défis posés par l’intelligence artificielle et ses impacts sur la réduction de la créativité humaine, ajoute la même source.

Lors de cette Journée, l’ICESCO réaffirme également son soutien aux efforts de ses États membres pour le développement de cet art, la promotion de la formation des artistes et la préservation des œuvres théâtrales, en plus de l’intégration des personnes à besoins spécifiques dans les spectacles théâtraux et la consolidation de la cohésion sociale.

Célébrée le 27 mars de chaque année, la journée mondiale du théâtre constitue l’occasion de mettre en exergue le rôle de l’art dans la promotion du dialogue interculturel et civilisationnel, en tant que source d’inspiration favorisant la diversité et l’ouverture culturelle et faisant partie intégrante du patrimoine civilisationnel immatériel qui reflète les valeurs d’appartenance et de coexistence.

