Textile | Signature à Rabat d’une convention d’investissement avec le groupe chinois (Sunrise)

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, jeudi à Rabat, la cérémonie de signature d’une convention d’investissement avec le groupe chinois “Sunrise”, leader mondial dans le secteur du textile, d’un montant de 2,3 milliards de dirhams.

Cette convention vise à renforcer la compétitivité du secteur national du textile et à conforter la position du Royaume en tant que leader régional dans le domaine du textile, conformément à la vision éclairée de

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Dans le cadre de ce projet, deux unités industrielles seront implantées à Skhirat et à Fès, qui contribueront à créer une chaine d’approvisionnement textile intégrée, permettant de générer 7.000 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects et consolideront la position du Maroc dans les chaines de valeur mondiales.

Cet investissement jouera également un rôle important dans la facilitation de l’approvisionnement local des entreprises marocaines en fil, tissus et produits de confection, en contribuant à réduire les délais et les coûts logistiques et en permettant aux entreprises de répondre aux commandes internationales sans intermédiaires, ce qui aura un impact sur l’efficacité du secteur au Maroc et permettra de renforcer la compétitivité des entreprises nationales et leur ouverture sur de nouveaux marchés.

Dans une allocution à cette occasion, le Chef du gouvernement a affirmé que ce projet d’envergure reflète l’excellence des relations entre le Maroc et la Chine, portées par la vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et Son Excellence Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine.

Akhannouch a indiqué que ce projet vient confirmer la confiance des investisseurs étrangers dans le Royaume et consacrer la position du Maroc en tant que leader régional dans le secteur du textile.

Cette convention d’investissement du groupe chinois “Sunrise” aura un impact positif en permettant de créer 8500 postes d’emploi, et ce, en droite ligne de la stratégie gouvernementale qui accorde une importance majeure à la promotion de l’emploi, a noté le Chef du gouvernement, cité par le communiqué.

La signature de cette convention couronne une série de rencontres constructives entre les deux parties, dont la dernière en date est la rencontre tenue à Shanghai en septembre 2024 par le Chef du gouvernement avec le président du groupe “Sunrise”, qui dispose de filiales dans plusieurs pays asiatiques.

La signature de cette convention d’investissement a été paraphée, du côté chinois, par le président de Sunrise Group, Xu Leil, et du côté marocain par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatim Ezzahra El Mansouri, le ministre de l’Inclusion économique et de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Youness Sekkouri.

La convention a également été signée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Azzedine El Midaoui, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, en présence du Directeur Général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, Ali Seddiki.

LR/MAP