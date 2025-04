Tamwilcom | Près de 470 startups soutenues par le Fonds Innov Invest

Partager Facebook

Le Fonds Innov Invest (FII) a accompagné près de 470 startups depuis son lancement, a fait savoir le directeur général de Tamwilcom, Hicham Zanati Serghini.

“Le Fonds Innov Invest, mis en place par le Ministère de l’Economie et des Finances auprès de Tamwilcom, avec l’appui de la Banque Mondiale, afin de promouvoir l’accès au financement des startups et des porteurs de projets innovants, a pu accompagner près de 470 startups”, a précisé M. Zanati Serghini dans une interview accordée à la MAP, en marge de la 3e édition du Gitex Africa Morocco, organisé jusqu’au 16 avril à Marrakech.

Selon le responsable, “ce fonds a donné une propulsion importante à l’écosystème des startups au Maroc qui, à travers un programme structuré, est venu apporter des réponses aux problématiques de toute la chaîne de vie des startups, du moment où on a l’idée jusqu’au moment où on va lever des fonds auprès d’investisseurs”.

“Avec Innov Invest, qui a joué un rôle catalyseur, on a vu arriver sur le marché de l’écosystème des startups les institutionnels publics et privés, ce qui a contribué au rayonnement de l’image du Maroc à l’international”, a-t-il relevé, mettant l’accent sur la Stratégie nationale “Maroc Digital 2030” .

“Au-delà du financement, Innov Invest accompagne également les startups pour structurer leur business model, à travers notamment des incubateurs et des structures de pré-accélération”, a fait savoir M. Zanati Serghini.

Concernant l’écosystème des startups au Maroc, le responsable a estimé qu’il a connu un développement remarquable et une belle dynamique avec le nombre de startups qui évolue de plus en plus chaque année, et des programmes et sources de financement en évolution.

“Ceci a fait émerger des startups marocaines qui constituent un réel gisement de la dynamique de l’écosystème des startups au Maroc”, a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Zanati Serghini est revenu sur la signature par Tamwilcom d’un partenariat avec Flat6Labs, l’un des principaux accélérateurs de startups de la région MENA, qui vient enrichir l’offre du Fonds Innov Invest et du Maroc.

“Cet opérateur va pouvoir donner un accompagnement de qualité aux startups marocaines avec des financements à la clé”, a-t-il conclu.

