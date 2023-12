Soufiane El Bakkali désigné 2è meilleur athlète masculin de l’année (CAA)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le champion olympique et du monde marocain Soufiane El Bakkali a été désigné deuxième meilleur athlète masculin de l’année 2023, annonce la Confédération africaine d’athlétisme (CAA).

Soufiane El Bakkali a été sacré, en août dernier à Budapest, champion du monde pour la deuxième fois consécutive. « Soufiane El Bakkali a maintenu son impressionnante régularité encore en 2023 et est resté invaincu lors des cinq finales de steeple qu’il a disputées », indique la CAA, ajoutant qu’il a amélioré cette année son record personnel sur la distance en 7min 56sec 68/100è.

Dans ce classement, le champion marocain a été devancé par le Kényan Kelvin Kiptum, vainqueur du marathon de Berlin cette année et détenteur du record du monde du marathon. La troisième place est revenue au Burkinabè Hugues Fabrice Zango (triple saut) qui a offert à son pays son premier titre de champion du monde, à Budapest, après avoir remporté sa première médaille olympique deux ans plus tôt.

Côté dames, la Confédération africaine d’athlétisme a choisi la Kényane Faith Kipyegon en tant que meilleure athlète de l’année. Elle est double championne du monde du 1.500 m et du 5.000 m et détient le record du monde des 1.500 m, du Mile et des 5.000 m.

La 2è place est occupée par l’Ethiopienne Tigist Assefa, détentrice du record du monde du Marathon en 2023. La 3è position est est allée à sa compatriote Gudaf Tsegay, championne du monde des 10.000 m et recordwoman du monde des 5.000 m.

LR/MAP