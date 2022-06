Smartphone | Le HUAWEI P50 Pro est désormais disponible au Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Huawei Consumer Business Group a annoncé le lancement du tout nouveau HUAWEI P50 Pro au Maroc, lequel est doté d’un appareil photo de pointe, en plus d’arborer un design ultra-élégant.

Le HUAWEI P50 Pro est disponible en deux finitions différentes: Cocoa Gold et Golden Black au prix de 10.990 dirhams au niveau des boutiques Huawei experience store Zerktouni et Morocco Mall. Il est également accessible par e-commerce sur iwashop.ma, indique un communiqué du groupe.

HUAWEI P50 Pro : Un téléphone ultra élégant doté d’un appareil photo de pointe

Une nouvelle ère photographique vient d’être ouverte grâce à l’appareil photo True-Form Dual-Matrix de Huawei. Le système d’appareil photo à double matrice du HUAWEI P50 Pro permet d’obtenir des images d’une clarté extrême. L’optique HUAWEI XD offre aux consommateurs la possibilité de capturer des images époustouflantes et de reproduire les détails les plus subtils.

Le HUAWEI P50 Pro est lancé avec XD Fusion Pro, une solution de pointe qui intègre un nouveau système de filtres ultra colorés, ainsi qu’un très puissant moteur d’image True-Chroma, en plus de la technologie Super HDR, qui permet d’améliorer en profondeur les détails, les couleurs et la gamme dynamique de l’image. Cette solution prend également en charge une plage de zoom de 200 x, laquelle aide les utilisateurs à capturer tout objet, peu importe la distance qui les sépare de ce dernier.

Le moteur d’image True-Chroma offre en outre une très grande précision de couleurs, délivrant ainsi des images qui reproduisent exactement ce que voit l’œil humain. Le système de détection de la lumière ambiante fait appel à un capteur multi-spectre à 10 canaux, lequel est associé à un étalonnage chromatique de plus de 2 000 couleurs, permettant ainsi de détecter la lumière ambiante avec une précision moyenne respective de 50 % et de 20 %. Même lorsque la luminosité fait défaut, les images ressortent plus lumineuses et plus détaillées que jamais. La technologie Super HDR permet de capturer jusqu’à 28 % de plus de plage dynamique pour de meilleures performances en contre-jour, tandis que la lumière et les ombres sont optimisées systématiquement. Le HUAWEI P50 Pro prend en charge l’enregistrement vidéo 4K sur l’ensemble de la plage focale. La toute nouvelle solution de stabilisation d’image AIS Pro aide les utilisateurs à capturer des vidéos parfaitement stables, tandis que la cinématographie gérée par AI est idéale pour les clichés créatifs qui mettent en valeur les mouvements mineurs.

Un design élégant et sobre et un appareil photo à double matrice

Le HUAWEI P50 Pro présente un tout nouveau design d’appareil photo à double matrice. Sa structure à double anneau symbolise plus que jamais l’infinité des possibilités offertes par l’appareil photo du smartphone. Ce dernier est également doté d’un écran plus large et d’une batterie à très haute autonomie, tout en restant plus léger et plus fin. Le HUAWEI P50 Pro reçoit ainsi un écran en verre incurvé 3D True-Chroma de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Il se pare également d’une caméra discrète dont l’oeil est dissimulé dans une perforation se trouvant en plein milieu de l’écran, garantissant de fait une expérience d’affichage encore plus immersive. Le HUAWEI P50 Pro est certifié IP68 pour sa résistance à la poussière et à l’eau. Les deux téléphones sont dotés de doubles haut-parleurs stéréo.

La performance a l’état pur

Le HUAWEI P50 Pro atteint un équilibre parfait entre autonomie, vitesse de recharge et épaisseur. Il intègre une batterie de 4 360mAh dans son corps fin d’à peine 8,5mm, tout en prenant en étant équipé du système 66W HUAWEI SuperCharge et du système 50W Wireless HUAWEI SuperCharge.

Toutes les caractéristiques d’un super appareil Le HUAWEI P50 Pro reçoit le système d’exploitation EMUI 12 dont l’interface utilisateur innove avec un nouveau look extrêmement propre et élégant. Contrôler plusieurs appareils à la fois devient de fait aussi facile que de contrôler un seul appareil, et ce grâce aux fonctions Super Device qui équipent l’appareil.

L’onglet Device+ du Panneau de configuration permet aux utilisateurs de configurer de manière très intuitive les collaborations multi-appareils (avec notamment des appareils comme HUAWEI, FreeBuds, MatePad, ou encore MateBook…).

Grâce au système de fichiers distribués, le HUAWEI P50 Pro est capable de fonctionner comme une véritable unité de stockage externe connectée sans fil pour PC, ce qui signifie que vous pouvez accéder aux fichiers que vous voulez de la manière la plus simple qui soit.

AppGallery ouvre un monde de possibilités

Le Huawei P50 Pro est encore plus performant lorsqu’on sait qu’il est doté d’AppGallery où vous pouvez télécharger une large gamme d’applications de haute qualité.

AppGallery sert de plate-forme sûre et sécurisée pour des applications de haute qualité pour des millions d’utilisateurs à travers le monde. Au 31 décembre 2021, il y avait 580 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit 10% de plus que l’année précédente. Avec 5,4 millions de développeurs inscrits contribuant à la plateforme, le nombre d’applications intégrées au cœur de HMS (Huawei Mobile Services) a atteint plus de 187,000 à la fin de 2021. Il s’agit du 3ème plus grand magasin d’applications au monde et est actuellement disponible dans plus de 170 pays/régions à travers le monde.

Qu’il s’agisse de cartes, de réseaux sociaux, d’applications bancaires ou de vos applications de livraison de repas préférées, tout est accessible en quelques clics.

LR/MAP