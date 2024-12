SILEJ 2024 | L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif lance son application « Hayya »

Partager Facebook

L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a lancé, dimanche à l’occasion du 2ème Salon International du Livre Enfant et Jeunesse (SILEJ) de Casablanca, son application “Hayya” dédiée à la promotion du patrimoine culturel de la ville sainte.

L’application “Hayya”, spécialement conçue pour les enfants et les adolescents, propose une expérience alliant divertissement et éducation autour des valeurs et de l’héritage civilisationnel d’Al Qods. À travers des contenus interactifs et pédagogiques, elle met en lumière l’importance historique, culturelle et spirituelle de la ville sainte.

Cette initiative, portée par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, vise ainsi, à inculquer aux jeunes générations les principes de tolérance, de coexistence et de paix, tout en les sensibilisant à la richesse et à la singularité de ce patrimoine universel.

Le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohammed Salem Cherkaoui, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que “le lancement de l’application “Hayya” marque une étape clé dans notre engagement à préserver l’identité et l’héritage de la Ville Sainte. Cette plateforme, a-t-il poursuivi, représente un outil puissant pour transmettre les valeurs de paix, de tolérance et de justice, et pour faire découvrir l’importance historique et spirituelle de la ville sainte à travers un contenu moderne et interactif”.

Ce projet, a noté M. Cherkaoui, s’inscrit dans l’engagement constant de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif pour la préservation de l’identité palestinienne et la promotion des valeurs universelles à travers l’éducation et la culture.

Et d’ajouter : “La plateforme est aussi destinée à consolider l’identité arabe et religieuse d’Al Qods, permettant aux utilisateurs de découvrir la culture et les traditions palestiniennes à travers des récits et des jeux qui plongent les jeunes dans le quotidien des habitants de la ville sainte”.

De son côté, Duaa Al-Sheref, experte médiatique dans le domaine de l’enfance, a exprimé sa fierté de superviser ce projet, affirmant que l’application “Hayya” est un moyen novateur de transmettre aux jeunes générations l’importance d’Al Qods, tout en renforçant des valeurs essentielles telles que la tolérance et la coexistence”.

“Je suis ravie de voir les efforts considérables du Maroc pour soutenir la ville sainte et la Palestine, un effort qui relie le passé au présent. Aujourd’hui, l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif pose une nouvelle pierre dans la construction de l’avenir, en investissant dans l’enfance et dans les technologies modernes pour promouvoir les valeurs de justice et de paix”, a-t-elle dit.

Et de relever qu’”à travers des contenus ludiques et éducatifs, nous avons l’opportunité de sensibiliser les enfants et les adolescents à la richesse culturelle et spirituelle de cette ville sainte, et à l’importance de préserver son héritage pour les générations futures”.

Pour toucher un public mondial, l’application “Hayya” est disponible en trois langues : arabe, français et anglais. Cette approche multilingue vise à diffuser un message universel de paix et de justice à travers le monde, en touchant le plus grand nombre d’enfants et d’adolescents.

La cérémonie de lancement de cette application a été marquée par la présence de représentants de l’ambassade de Palestine, du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale, et de la Famille, des personnalités du monde de la culture, de l’éducation et des médias, ainsi que plusieurs enfants venus visiter le salon.

