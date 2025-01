Signature d’un accord entre la Chambre des conseillers et le Parlement de la CEMAC

Partager Facebook

Un protocole d’accord a été signé, lundi à Rabat, entre la Chambre des conseillers et le Parlement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) pour le renforcement de la coopération entre les deux parties.

Signé par le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, et le président du parlement de la CEMAC, Evariste Ngamana, en visite dans le Royaume à la tête d’une importante délégation, cet accord s’inscrit dans la continuité des relations entre les pays de la CEMAC et le Maroc, fondées sur des liens historiques, culturels et civilisationnels et sur des valeurs communes de développement, de coopération, de solidarité et de respect mutuel.

Il traduit, de même, l’intérêt porté par les deux parties à la promotion et au développement des relations économiques entre les pays de la CEMAC et le Royaume, ainsi qu’au renforcement des opportunités de coopération conjointe entre les deux parties.

L’accord reflète aussi l’importance pour les deux parties d’établir des partenariats parlementaires entre le Parlement de la CEMAC et la Chambre des conseillers afin de promouvoir l’échange d’expériences et d’expertise sur des sujets et des questions d’intérêt commun.

En vertu de cet accord, les deux parties affirment le rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la coopération et l’unification des positions sur les questions bilatérales et régionales, ainsi que dans l’exploration des moyens de développer les relations économiques, commerciales et humaines et d’exploiter les potentialités prometteuses de la coopération entre les pays de la CEMAC et le Maroc.

Elles mettent l’accent, par ailleurs, sur les défis croissants associés aux changements géopolitiques internationaux et leurs implications pour la réalisation du développement économique et humain souhaité.

Dans ce sens, la Chambre des conseillers et le Parlement de la CEMAC ont salué le rôle important du Maroc, sous la conduite sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le renforcement des fondements de la stabilité, de la sécurité et du développement en Afrique à travers le lancement d’initiatives stratégiques de développement, notamment le projet de gazoduc Nigéria-Maroc, l’Initiative pour l’Atlantique et l’Initiative visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

Ils ont souligné l’importance de la coopération Sud-Sud en tant que facteur clé pour relever les défis et les enjeux aux niveaux international et régional, et en tant que mécanisme pour lancer une transformation structurelle des économies des pays du Sud et jeter les bases d’une croissance forte et durable, louant les efforts déployés par la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale pour promouvoir l’intégration dans la zone CEMAC, ainsi que le rôle important qu’elle joue dans la réalisation des objectifs de l’intégration régionale au niveau du continent africain et dans l’établissement d’une véritable unité africaine.

Les deux parties ont, en outre, mis en avant la nécessité d’exploiter toutes les opportunités et possibilités disponibles pour consolider et approfondir la coopération parlementaire institutionnelle entre le parlement de la CEMAC et la Chambre des conseillers, compte tenu notamment de la diversité de la composition de la Chambre des conseillers, qui comprend des composantes économiques, socioprofessionnelles, syndicales et territoriales, ainsi que pour promouvoir les relations économiques et commerciales et soutenir les investissements entre les pays de la CEMAC et le Maroc.

Elles ont aussi souligné l’importance de renforcer les relations parlementaires entre le Parlement de la CEMAC et la Chambre des Conseillers, par l’échange d’expériences et la mise en œuvre de programmes de formation visant à développer les capacités des parlementaires et des cadres administratifs des deux parties dans les différents domaines de travail des deux institutions, notamment à travers la plateforme de la Chambre des Conseillers pour la diplomatie parlementaire et le dialogue Sud-Sud, ainsi que la promotion de l’échange de visites et l’organisation conjointe de conférences et de séminaires sur des thèmes et des questions d’intérêt commun.

Les deux parties ont également invité le secrétaire général du parlement de la CEMAC et le secrétaire général de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc à élaborer un plan de travail visant à concrétiser le contenu du présent protocole.

