Signature à Rabat d’un mémorandum d’accord entre la Cour des Comptes et l’AFROSAI

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un mémorandum d’accord a été signé, vendredi à Rabat, entre la Cour des Comptes et l’Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI).

Ce mémorandum vise à définir les engagements de la Cour envers le secrétariat général de l’Organisation dans le cadre de l’accueil par le Royaume de son siège permanent, et à achever les procédures de transfert de ce dernier du Cameroun vers le Maroc.

Le mémorandum, signé par la première présidente de la Cour des Comptes, Zineb El Adaoui, et le président de l’AFROSAI, Khaled Ahmed Shekshek, s’assigne également pour objectif de fixer les modalités pratiques à mettre en œuvre par la Cour pour l’accueil du siège permanent de l’Organisation.

En vertu de cet accord, la Cour des Comptes, en sa qualité d’institution hôte du siège permanent de l’AFROSAI, s’engage à œuvrer pour la valorisation de l’héritage commun de l’organisation et la défense des aspirations des institutions supérieures africaines de contrôle des finances publiques en vue de renforcer les principes fondamentaux énoncés dans les statuts de l’organisation ainsi que de consolider la place internationale de l’AFROSAI et ses relations de coopération avec les parties externes.

La Cour s’engage également à élaborer, adopter et appliquer les lignes directrices et les décisions émanant des organes délibérants de l’Organisation, à améliorer sa gouvernance, et à renforcer le système de supervision et de contrôle interne de l’ensemble de ses activités.

“La Cour des Comptes aspire à œuvrer conjointement avec la présidence de l’Organisation afin de partager les projets, programmes, expertises et expériences au service des institutions membres, à travers l’organisation de réunions annuelles et la recherche de solutions aux défis communs auxquels ces institutions sont confrontées, qu’il s’agisse du renforcement de leur indépendance, du développement des capacités techniques ou encore de l’élaboration d’outils de contrôle modernes adaptés à l’audit basé sur les risques et la transformation numérique”, a déclaré Mme El Adaoui.

La Cour, a-t-elle poursuivi, va proposer le lancement de missions de contrôle coordonnées entre les institutions membres, portant sur diverses thématiques d’intérêt commun, contribuant ainsi à renforcer l’action collective et la coopération entre les institutions.

Dans ce cadre, Mme El Adaoui a indiqué qu’une stratégie de communication sera élaborée avec l’ensemble des membres pour recueillir leurs propositions sur les sujets qui feront l’objet des missions de contrôle, tout en développant la communication avec les institutions membres et les partenaires institutionnels, techniques et financiers.

Elle a ajouté que la signature de ce mémorandum constitue une étape majeure vers la réalisation des objectifs fixés par l’AFROSAI, dans le cadre de son programme stratégique visant à renforcer la performance des institutions supérieures de contrôle des finances et à promouvoir les principes de bonne gouvernance et de transparence à l’échelle du continent africain.

De son côté, le président de l’AFROSAI a indiqué, dans une déclaration à la presse, que le choix du Maroc pour abriter le siège de l’AFROSAI vient couronner les succès réalisés par la Cour des Comptes.

Après avoir passé en revue les missions de l’AFROSAI, dont notamment le soutien à l’ensemble des institutions supérieures de contrôle, M. Shekshek a expliqué que le choix de la Cour des comptes pour accueillir le siège de l’organisation contribuera à améliorer le fonctionnement des Institutions supérieures de contrôle du continent africain, notamment pour ce qui est de l’amélioration de la transparence et de la gouvernance ainsi que la lutte contre la corruption.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée générale de l’AFROSAI tenue en décembre 2024 à Tripoli, qui avait vu la Cour des Comptes élue à la tête du secrétariat général de l’Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques et a conféré au Maroc le siège permanent de cette organisation.

Fondée en 1976, l’AFROSAI est une organisation régionale ayant pour but de promouvoir et développer l’échange d’idées et d’expériences entre les institutions supérieures de contrôle des États africains dans le domaine du contrôle des finances publiques. Elle œuvre à soutenir la gouvernance financière et à promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques.

LR/MAP