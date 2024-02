Série d’entretiens de M. Talbi El Alami avec des membres du gouvernement mauritanien

Partager Facebook

Le renforcement des relations entre le Maroc et la Mauritanie a été au centre d’une série d’entretiens tenus samedi à Nouakchott entre le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, et plusieurs membres du gouvernement mauritanien.

Ces entretiens ont eu lieu dans le cadre de la visite de travail qu’effectue M. Talbi El Alami en Mauritanie, à la tête d’une importante délégation parlementaire, visant à contribuer davantage à la dynamique positive des relations maroco-mauritaniennes et les hisser au niveau des aspirations des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le président de la Chambre des représentants s’est entretenu ainsi avec le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, des moyens de renforcer les relations bilatérales et des questions d’intérêt commun.

Accompagné des membres de la délégation parlementaire marocaine et de l’ambassadeur du Royaume en Mauritanie, Hamid Chabar, M. Talbi Alami a eu également des entretiens avec le ministre de l’Agriculture, Momma Ould Beibat Hamahoullah et le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, Nani Ould Chrougha.

Au cours de cette visite, le président de la Chambre des Représentants a été reçu par le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal. M.Talbi Alami s’est entretenu également avec le président de l’Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Bamba Meguet, des moyens de renforcer la coopération parlementaire bilatérale.

A la tête d’’une importante délégation parlementaire, M. Talbi Alami a entamé vendredi une visite de travail de deux jours à Nouakchott, à l’invitation de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Meguett.

Outre le président de la Chambre des représentants, la délégation est composée du président du Groupe du Rassemblement national des indépendants, Mohamed Ghayat, le président du Groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Nourdin Moudian, le président du Groupe Socialiste Opposition Ittihadi, Abderrahim Chahid, le président du Groupe constitutionnel démocratique et social, Chaoui Belassal, le président du Groupe du Progrès et du socialisme, Rachid Hamouni et le président du Groupement de justice et de développement, Abdellah Bouanou.

Cette visite de travail vise à resserrer les liens de coopération entre les deux institutions législatives, à intensifier la coordination et l’échange d’expériences parlementaires et à discuter des questions d’intérêt commun.

