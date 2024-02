Partager Facebook

Le 1er Chaabane de l’an 1445 de l’Hégire correspondra au dimanche 11 février 2024, a annoncé, samedi, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir observé le croissant lunaire du mois de Chaabane ce samedi 29 Rajab 1445 de l’Hégire, correspondant au 10 février 2024, après le coucher du soleil, précisant que “l’apparition du croissant lunaire a été confirmée”.

De ce fait, poursuit la même source, le 1er Chaabane correspondra au dimanche 11 février 2024.

“Puisse Dieu, en ce mois béni, combler Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, protecteur de la Nation et de la religion, que Dieu L’assiste, de Sa bénédiction, de Ses faveurs et de Ses bienfaits, ainsi que SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale, et accorder progrès et prospérité au peuple marocain et à l’ensemble de la Oumma islamique”, conclut le communiqué.

LR/MAP