Rome | Aziz Akhannouch représente SM le Roi aux funérailles du Pape François

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, aux obsèques du Pape François, qui se sont déroulées samedi matin sur la Place Saint-Pierre au Vatican.

Plusieurs Chefs d’État et de gouvernement ont assisté aux obsèques du Pape François, décédé lundi à l’âge de 88 ans.

Au terme de la messe des funérailles, le cercueil du Pape François a été transporté vers la basilique Sainte-Marie-Majeure, dans le centre de Rome, où le défunt avait choisi d’être inhumé.

Suite au décès du Pape François, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, avait adressé un message de condoléances et de compassion à Son Éminence le Cardinal Giovanni Battista Re, Doyen du Collège des Cardinaux.

Dans ce message, le Souverain avait exprimé Sa “profonde affliction et vive émotion” à la suite de la disparition d’une “éminente figure religieuse ayant consacré sa vie au service des idéaux suprêmes de l’Humanité toute entière et des nobles valeurs communes de foi, de liberté, de paix, d’amour et de solidarité entre les peuples”.

Sa Majesté le Roi avait rappelé “avec grande déférence, la visite historique que le grand regretté de l’Église a effectuée au Maroc, en mars 2019, laquelle visite a consolidé le caractère distingué des relations solides liant le Royaume du Maroc et la Cité du Vatican et servi ainsi de socle pour la poursuite de la construction des passerelles du dialogue, de la compréhension et du respect mutuels entre les mondes chrétien et musulman”.

LR/MAP