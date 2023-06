Riyad | Début de la 2è réunion ministérielle des pays arabes et des pays insulaires du Pacifique, avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Les travaux de la deuxième réunion ministérielle des pays arabes et des pays insulaires du Pacifique ont débuté, lundi à Riyad, avec la participation du Maroc.

Le Royaume prend part à cette réunion ministérielle avec une délégation conduite par Farah Bouqartacha, secrétaire général du secteur du développement durable relevant du ministère de la Transition énergétique et du développement durable et comprenant, notamment, l’ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, Mustapha Mansouri, et l’ambassadeur Directeur des Affaires asiatiques et de l’Océanie au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Abdelkader El Ansari. La cérémonie d’ouverture de la conférence, qui se tient à huis clos, a été présidée par le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, et le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit.

La réunion discutera du développement de partenariats et de la coopération servant les deux parties, du renforcement de la communication et du dialogue, de l’intensification de la consultation et de la coordination sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Il s’agit également du raffermissement de la coopération dans les domaines politique, économique, social et culturel pour asseoir la paix, la sécurité et faire face aux défis posés par les nouvelles mutations internationales.

La première réunion ministérielle entre les deux groupes s’est tenue en 2010 à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

LR/MAP