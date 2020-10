Relance touristique | Marrakech accueille un 1er groupe de 160 français

Partager Facebook

Un premier groupe de touristes français est arrivé samedi à l’aéroport international Marrakech-Menara et ce, dans le cadre des efforts du Royaume visant une relance progressive du tourisme national notamment, après de longs mois de fermeture des frontières nationales due à la crise sanitaire induite par la pandémie du coronavirus.

L’arrivée sur le sol national de ce groupe composé de 160 touristes français à bord d’un avion de la Royal Air Maroc (RAM) revêt une grande symbolique et se veut porteur d’un grand espoir pour l’ensemble des professionnels du secteur ainsi que des autorités compétentes qui ambitionnent de booster cette destination des plus prisées à l’échelle internationale.

Ces touristes qui seront hébergés dans le “Club Med” de la Palmeraie sont arrivés au Maroc grâce à un accord conclu entre la compagnie aérienne nationale et le célèbre opérateur touristique français.

Cet événement heureux a été, ainsi, célébré en grande pompe, par l’organisation à l’initiative de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) en partenariat avec le Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Marrakech-Safi, d’une grande cérémonie et ce, en présence d’un aréopage de responsables et d’opérateurs touristique, le temps de réserver un accueil des plus chaleureux aux premiers hôtes qui ont choisi le Maroc pour leur séjour touristique.

Ainsi, les touristes ont été accueillis chaleureusement par une haie d’honneur composée des responsables de l’ONMT, du ministère du tourisme, de la RAM, de l’Office National des Aéroports (ONDA), du CRT de Marrakech- Safi, et de responsables de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT).

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le Directeur Général de l’ONMT, M. Adel El fakir, a souligné qu’il “était important pour nous, ONMT mais aussi ministère de tutelle, la RAM, l’ONDA et les professionnels du tourisme, d’être là pour accueillir ces touristes et montrer au monde que le Maroc est mobilisé pour bien accueillir ses hôtes et déployer toutes les mesures qui s’imposent, afin d’assurer leur sécurité sanitaire et faire en sorte que leur séjour se passe dans les meilleures conditions”.

Tous les opérateurs touristiques sont aujourd’hui mobilisés pour travailler et préparer une relance progressive et pérenne du secteur du tourisme, a ajouté M. El Fakir, relevant que l’ONMT et l’ensemble des opérateurs touristiques ont tenu à être présents pour fêter symboliquement le retour des touristes au Maroc.

“Le Maroc a pris toutes les dispositions pour accueillir de nouveau ses visiteurs et ses invités dans des conditions sanitaires optimales”, a-t-il ajouté lors de cette cérémonie grandiose.

“C’est un moment hautement symbolique pour l’ONMT, qui vient accueillir ici à Marrakech, la cité touristique au rayonnement mondial, les premiers touristes qui reviennent au Maroc”, a-t-il dit avec grande fierté.

Lui emboitant le pas, le président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), M. Abdellatif Kabbaj, a dit toute sa satisfaction et sa grande joie de voir les touristes revenir au Maroc.

“C’est le début d’un développement qui va se faire assez rapidement”, s’est-il réjoui.

Cette cérémonie d’accueil des premiers clients du Club Med de Marrakech, rentre dans le cadre du plan de relance du tourisme national, élaboré par l’ONMT.

A rappeler que cette cérémonie marque ainsi l’une des premières opérations de retour des touristes internationaux au Maroc depuis le mois de mars dernier. D’autres opérations similaires sont prévues prochainement.

A noter que ces premières arrivées interviennent au moment où, de nombreux prestigieux établissements hôteliers et de grandes enseignes internationales au niveau de Marrakech et dans d’autres villes du Royaume sont en train de rouvrir leurs portes et que plusieurs compagnies aériennes étrangères ont annoncé la reprise prochaine de leurs vols vers le Royaume.

LR