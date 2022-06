Réfugiés | Tibu Africa et le HCR s’accordent sur l’intégration par le sport

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Compte tenu du nombre croissant de réfugiés cherchant à s’établir au Maroc, il existe un besoin accru d’initiatives visant à favoriser leur intégration effective au sein de la société.

Le sport est l’un des instruments disponibles pour une intégration réussie des réfugiés et les projets sportifs locaux jouent un rôle de plus en plus important pour atteindre cet objectif. Conscients des bienfaits incontestables de la pratique sportive pour une meilleure intégration des réfugiés dans leurs communautés d’accueil, l’Agence des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR) et l’Organisation Non-Gouvernementale (ONG) Tibu Africa, avaient signé en 2021, une convention de partenariat pour favoriser l’intégration des réfugiés au Maroc à travers le sport. Aujourd’hui, les deux partenaires passent à la vitesse supérieure en concrétisant leur engagement citoyen.

Sport, réfugiés et inclusion sociale

En guise de célébration de la Journée Mondiale des Réfugiés, un match de basket-ball a été organisé à l’école de la 2ème chance (Nouvelle Génération), à l’ancienne Médina de Casablanca, avec la participation de jeunes réfugiés établis au Maroc ainsi que des bénéficiaires des programmes de Tibu Africa, autour du programme intitulé «Dunk For Refugees».

Dans une déclaration au Reporter, le Président-fondateur de Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat a indiqué que la journée mondiale du réfugié revêt une importance capitale. «La célébration de cette journée aux côtés du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et la Fondation Orient-Occident témoigne de l’engagement profond d’intégrer les jeunes réfugiés à travers le sport, notamment à l’école de la deuxième chance qui ouvre ses portes à cette catégorie en vue de développer leurs compétences et de les accompagner vers une insertion professionnelle réussie», a-t-il fait valoir.

De son côté, le Représentant du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR) au Maroc, a souligné dans une déclaration similaire que la commémoration de la Journée Internationale des Réfugiés, est «une occasion renouvelée qui permet de célébrer le talent et le savoir-faire des réfugiés qui vivent au Maroc, tout en se remémorant les circonstances tragiques que ces réfugiés ont dû fuir». François Reybet-Degat a relevé, en outre, que les activités organisées à l’occasion de la célébration de ladite Journée, constituent une opportunité de «célébrer le sport, la culture, le vivre-ensemble et le partage des valeurs d’empathie et de solidarité». Le Représentant du HCR-Maroc a expliqué que «le Sport est un élément essentiel de la promotion de l’inter-culturalité et de l’intégration des réfugiés au Maroc». Et d’ajouter que le match interculturel organisé, mardi 21 juin 2022 au sein de l’Ecole de la deuxième chance à Casablanca par Tibu Africa et l’antenne marocaine du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés, dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des Réfugiés, représente une occasion idoine pour «se rapprocher davantage des réfugiés».

Depuis 1965, le HCR est aux côtés du Maroc pour soutenir son engagement à protéger et assister les réfugiés et les demandeurs d’asile vivant sur son territoire. Le HCR et les autorités marocaines travaillent en étroite collaboration pour développer un nouveau cadre légal et institutionnel et une politique d’intégration des réfugiés dans la société marocaine qui soit respectueuse des standards internationaux en la matière.

Tibu Africa, principale ONG au Maroc et en Afrique qui utilise la force du sport pour concevoir des solutions sociales et innovantes dans le domaine de l’éducation, l’autonomisation et de l’inclusion socio-économique des jeunes et des femmes par le sport, a toujours mis au centre de ses intérêts, la condition des réfugiés au Maroc. Inspirée par la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile, Tibu Africa s’engage à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes réfugiés en leur proposant un accompagnement pédagogique et personnalisé.

M. Lourhzal

———————-

«Dunk For Refugees»

Tibu et le HCR mouillent le maillot pour les réfugiés

«Dunk For Refugees» est un programme porté par Tibu Africa et le HCR-Maroc. Il vise à renforcer la coopération en matière d’intégration socio-économique des jeunes réfugiés par le sport, le développement des compétences chez les enfants réfugiés à travers les programmes d’éducation sur mesure. Il s’agit également de booster l’autonomisation des femmes réfugiées à travers le sport et le développement personnel de manière générale.