Ramadan | Les vols de la RAM avancés d’une heure au départ et à l’arrivée des différents aéroports marocains

Les horaires des vols de Royal Air Maroc seront avancés d’une heure au départ et à l’arrivée des différents aéroports marocains à partir de dimanche 27 mars 2022 à 03 heures jusqu’au 08 mai 2022 à 02h00.

La Royal Air Maroc précise que cette décision intervient suite au retour du Royaume du Maroc à l’heure GMT à l’occasion du mois de Ramadan.

La compagnie aérienne nationale invite ses clients à “se présenter suffisamment à l’avance aux guichets d’enregistrement à l’aéroport”.

Le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration avait indiqué dans un communiqué que le retour à l’heure GMT intervient en réponse à la nécessité de s’adapter avec les spécificités de ce mois béni et de garantir les conditions propices à l’exercice des cultes, et ce en vertu du décret publié le 26 octobre 2018 relatif à l’heure légale et à l’arrêté du Chef du gouvernement relatif au même sujet.

Durant le mois sacré, les administrations publiques et les collectivités territoriales vont adopter l’horaire continu (de 09h à 15h) du lundi au vendredi, avait précisé le ministère.

