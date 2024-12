Rabat-Nouakchott | Vers un renforcement de la coopération dans le domaine de la pêche

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Secrétaire d’Etat auprès du Ministre l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche Maritime, Zakia Driouich, s’est entretenue, lundi à Rabat, avec l’ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Ahmed Ould Bahia, autour des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la pêche.

A cette occasion, Mme Driouich a jeté la lumière sur les moyens de renforcer le partenariat bilatéral dans le secteur de la pêche, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et d’insuffler une nouvelle dynamique de coopération entre les deux pays dans les domaines d’intérêt commun en rapport avec le secteur.

Ainsi, les deux parties ont salué la qualité des relations bilatérales liant les deux pays frères, rappelant que le premier accord de pêche entre les deux nations remonte à l’année 2000.

Lors de cette entrevue, qui intervient après la visite officielle du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au Maroc, les deux responsables ont discuté des principaux axes de coopération commune, notamment dans les domaines de la formation maritime, la recherche scientifique et technique, l’aquaculture, la gestion et le développement des ressources halieutiques, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche.

Les discussions ont également porté sur la lutte contre la pêche illicite, non réglementée et non autorisée, le sauvetage maritime, l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, outre l’accueil d’étudiants mauritaniens pour poursuivre leurs études dans les établissements de formation spécialisés dans le domaine de la pêche, la promotion de la coopération et la facilitation du réseautage des acteurs économiques des deux pays.

A cette occasion, il a été convenu d’accélérer la mise en œuvre de l’accord de coopération signé en mars 2022, notamment par le biais d’une réunion de la commission mixte sectorielle. La Mauritanie a également été invitée à participer à la 7è édition du Salon Halieutis.

Les deux parties ont, en outre, discuté des mécanismes de gestion partagée de défis communs, tels que l’exploitation des petits pélagiques et la détermination des périodes de repos biologique pour certaines espèces afin de préserver les ressources halieutiques, à la lumière des impacts environnementaux qui pèsent sur les écosystèmes marins.

LR/MAP