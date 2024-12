MRE | Plus de 108,67 MMDH de transferts de fonds à fin novembre

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont établis à plus de 108,67 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2024, contre 105,68 MMDH durant la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Ces transferts ressortent en hausse de 2,8% (+2,99 MMDH) par rapport à fin novembre 2023, précise l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Ce bulletin fait aussi état d’un excédent de la balance de services en légère baisse de 0,5% à 123,28 MMDH, en raison d’une hausse des importations de services (+13,8%) plus importante que celle des exportations (+6,3%).

Pour ce qui est des recettes voyages, elles se sont établies à environ 104,47 MMDH à fin novembre dernier, contre 97,47 MMDH un an auparavant.

Les dépenses voyages se sont, quant elles, chiffrées à 26,70 MMDH (+20,2%). L’excédent des voyages s’est amélioré de 3,3% à 77,77 MMDH à fin novembre 2024.

LR/MAP