Projection à Bruxelles du film “Al Massira” en célébration du 49è anniversaire de la Marche Verte

L’Ambassade du Maroc au Royaume de Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg a organisé, mercredi soir, une cérémonie à l’occasion de la célébration du 49è anniversaire de la Marche Verte, marquée par la projection du long-métrage “Al Massira”, réalisé par Youssef Britel.

Cet événement, qui s’est déroulé en présence d’une assistance nombreuse des membres de la communauté marocaine installée en Belgique et de plusieurs personnalités marocaines et belges, a mis en exergue l’épopée de la Marche Verte, lancée par feu SM Hassan II pour parachever l’intégrité territoriale du Maroc, ainsi que le processus de développement tous azimuts des provinces du Sud du Royaume et les succès diplomatiques réalisés au service de la cause nationale.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg, Mohamed Ameur, a rappelé l’esprit, la philosophie et la signification de la glorieuse Marche verte, soulignant qu’elle a été une véritable épopée du peuple marocain uni derrière son glorieux Trône pour défendre et parachever l’intégrité territoriale du Royaume.

”A travers la célébration de cet anniversaire, le peuple marocain célèbre trois marches que le Maroc a engagé de façon concomitante, à savoir la Marche Verte, un coup de génie de feu SM Hassan II, qui a étonné le monde entier et qui a permis en un temps record de récupérer les provinces sahariennes du Maroc, en plus de la marche pour le développement des provinces du Sud, qui a fait de cette région un modèle de développement, et la marche diplomatique, qui a engrangé des acquis considérables et rassemblé un large soutien international à la marocanité du Sahara”, a indiqué M. Ameur.

La projection du film “Al Massira” permet de rappeler et de faire connaître l’épopée de la Marche Verte, surtout des jeunes générations de Marocains installés en Belgique, qui restent très attachés à leur pays d’origine et défendent avec ferveur la cause nationale, a dit l’ambassadeur.

Le long-métrage “Al Massira” retrace l’épopée de la Marche Verte à travers le regard de différents personnages, notamment Massira, femme née le jour de cet évènement historique. Son histoire se mêle avec celle de ceux et celles qui marchent, des personnes qui se croisent et dont les destins se complètent pour une seule et unique aspiration, apporter leur pierre à l’édifice de l’intégrité territoriale et du Maroc moderne.

Le casting du film, sorti en 2016, réunit, entre autres, les acteurs Mourad Zaoui, Ghalia Benzaouia, Saadia Azgoune, Mohamed Khouyi, Mohamed Choubi et Rachid El Ouali.

LR/MAP