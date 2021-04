Petits métiers du Ramadan | Ces rescapés des mesures restrictives !

Partager Facebook

L’impact du couvre-feu nocturne, décrété par les autorités pendant le Ramadan, est moindre sur les métiers occasionnels qui fleurissent en cette période de l’année.

Ayant l’habitude de s’installer dans les ruelles des anciennes médinas, des souks et des quartiers populaires de toutes les villes du Maroc, les personnes qui s’adonnent à ces métiers saisonniers ont pris leurs quartiers, plusieurs jours avant le début du mois sacré.

Chacun s’organise comme il peut

De nombreuses professions saisonnières fleurissent pendant le mois de Ramadan et offrent une opportunité aux citoyens à faibles revenus, pour se faire au moins un argent de poche, surtout en cette période de crise économique induite par la pandémie due au nouveau Coronavirus (Covid-19).

Ces métiers qui apportent avec l’arrivée du mois de jeûne un charme original et exclusif et dégagent une certaine chaleur et des senteurs alléchantes et caractéristiques, sont devenus incontournables, quelles que soient les circonstances. Ce sont les vendeurs de chebbakya, briouates, meloui, batbout, rezet-el qadi, feuilles de brick, plus connue sous les appellations ouarka, et feuille à pastilla. Ces activités, autorisées pendant la journée au cours du mois du Ramadan, font travailler toute la famille, généralement de condition modeste, et qui réalisent néanmoins une marge bénéficiaire conséquente, car elles nécessitent juste un tabouret et un grand étal dans la rue quand on n’a pas les moyens de louer un magasin.

Il y a même des mères de famille nombreuse qui se réveillent tôt le matin, pour pouvoir préparer et vendre leur batbout et baghrir pour réaliser une entrée d’argent à même de donner un peu de couleurs à leur table de Ftour. Idem pour les vendeurs de jben et de raib pour le s’hor, qu’on retrouve à chaque coin de rue. Tout le Ramadan précédent célébré en plein confinement, certains commerçants ont eu l’idée de lancer, la vente de leurs produits ramadanesques en ayant recours à leurs comptes sur les réseaux sociaux et aux différentes applications comme Instagram et WhatsApp. C’est ainsi que ces derniers proposent la livraison de toutes les commandes qu’ils reçoivent par le biais de leurs livreurs, avec un paiement bancaire en ligne, permettant aux deux parties d’éviter tout contact direct avec l’argent ou avec les personnes. L’objectif étant de créer la joie au sein des familles qui avaient pris l’habitude de préparer avec leurs proches ces mets délicieux, omniprésents sur l’ensemble des tables marocaines.

Les petits métiers ramadanesques procurent une ambiance particulière et constituent une occasion pour plusieurs personnes, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, de se lancer et de s’adonner à ces métiers spécialement réservés à ce mois sacré qui les aident à accroitre leurs revenus pour les mois à venir.

ML

