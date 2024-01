Padel Pro Circuit organise le 1er tournoi de padel pro-am au Maroc, du 26 au 28 janvier

Padel Pro Circuit organisera le 1er tournoi de padel pro-am (professionnel – amateur) au Maroc les 26, 27 et 28 janvier 2024 au club l’Oasis City Ball à Casablanca.

Selon un communiqué de Padel Pro Circuit, cet événement, très attendu par la communauté du padel grandissante au Maroc, regroupera 16 équipes d’élites qui seront en compétition pendant 3 jours.

Chaque équipe sera composée d’un joueur professionnel espagnol et d’un joueur marocain de haut niveau. Les matchs se joueront en format Round Robin : 4 poules de 4 équipes seront tirées au sort. A l’issue des rencontres par poules, un tableau principal et un tableau secondaire sera constitué amenant ainsi les équipes à se qualifier aux rounds finaux (quarts, demi et finale).

“L’ambition des organisateurs de ce tournoi est de faire connaitre ce sport pour le rendre plus populaire. Il permettra aussi aux joueurs marocains de s’associer avec des professionnels espagnols et de montrer leur niveau de jeu. Le niveau de ce tournoi sera donc très relevé et les échanges promettent d’être spectaculaires”, note le communiqué.

Un nombreux public de passionnés est attendu courant ce weekend, ajoute la même source, relevant que sur l’année 2024, Padel Pro Circuit envisage l’organisation de compétitions internationales et locales de grande envergure pour accompagner le développement de ce sport.

Le padel, sport de raquette né au Mexique, a conquis les amateurs de sport du monde entier

Le padel est une discipline de raquette en double qui combine des éléments de tennis et de squash, et qui se joue sur un court réduit avec des murs en verre et un filet plus bas.

Ces dernières années, sa popularité a explosé, c’est le sport de raquette qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Des sportifs encore en activité ou retraités comme David Beckham, Zineddine Zidane, Roger Federer, Rafael Nadal, Sylvain Wiltord ou encore Neymar ont tous sauté dans le train du padel. Même Jürgen Klopp, le manager allemand de l’équipe de football de Liverpool, n’a pu résister et a fait installer un court au centre d’entraînement du club.

D’où vient le padel ?

Le padel est né sous le soleil d’Acapulco, au Mexique, à la fin des années 1960, grâce à Enrique Corcuera, un homme passionné de tennis qui ne disposait pas de l’espace nécessaire pour construire un véritable court sur sa propriété. Déterminé à pratiquer ce sport, il a eu l’idée de construire un court plus petit, entouré de murs pour garder la balle en jeu.

Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, un ami espagnol, est instantanément captivé par cette invention après quelques coups de raquette sur ce nouveau terrain. Il prend l’initiative de créer deux premiers terrains de padel dans un club de tennis à Marbella, en Espagne, en 1974.

Le padel gagne ensuite rapidement en popularité en Espagne et dans d’autres pays hispanophones, comme l’Argentine et l’Uruguay.

Au cours de la dernière décennie, le padel a connu une expansion florissante à l’échelle mondiale, sa popularité montant en flèche dans plusieurs autres pays européens, dont la Suède, la France, l’Italie et, plus récemment, le Royaume-Uni.

Quelles sont les règles du padel ?

Le padel est un jeu de double, qui se pratique donc à quatre joueurs sur un terrain qui est environ 25% plus petit qu’un terrain de tennis. La discipline suit en partie les règles du tennis.

Au service, la balle doit rebondir sur le sol et être frappée sous le bras, en dessous de la hauteur des hanches.

Les parois en verre sont considérées comme des éléments de jeu, ce qui permet aux joueurs de les utiliser de manière stratégique.

Après le service, la balle doit rebondir une fois du côté de la réception avant d’être renvoyée.

Les scores du padel sont en grande partie les mêmes que ceux du tennis. Toutefois, dans le circuit professionnel, un “Punto de Oro” peut être utilisé lorsque le score est de 40-40, pour déterminer plus rapidement le gain du jeu.

Pourquoi le padel est-il devenu l’un des sports dont la croissance est la plus rapide au monde ?

L’un des principaux moteurs de sa croissance rapide est sa facilité d’apprentissage. Vous pouvez jouer avec trois autres amis, vous amuser et il n’y a pas de barrières techniques à l’entrée, comme le service au tennis. Avec le padel, vous pouvez immédiatement prendre plaisir, même si les niveaux entre les joueurs ne sont pas tous les mêmes.

Le jeu est compatible avec les joueurs qui recherchent une activité de longue durée, attirant ceux qui sont prêts à investir du temps et des efforts pour vraiment maîtriser les subtilités du sport.

Un autre catalyseur essentiel de l’expansion du padel réside dans l’adhésion massive de célèbres sportifs et anciens sportifs.

LR/MAP