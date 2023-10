Ouverture à Dakar de la 12è session du Comité permanent pour l’information et les affaires culturelles (OCI)

Les travaux de la 12-ème session du Comité permanent pour l’information et les affaires culturelles (COMIAC), relevant de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), se sont ouverts, mardi à Dakar, avec la participation des représentants de pays membres de l’OCI, dont le Maroc.

La cérémonie d’ouverture de cette rencontre de deux jours, tenue sous le thème “Quel rôle pour la jeunesse musulmane dans la promotion des valeurs islamiques de paix, de solidarité et de tolérance ?”, a été présidée par le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, en présence du secrétaire général adjoint de l’OCI, Tarig Ali Bakheet, de membres du gouvernement sénégalais, de représentants des Etats membres de l’OCI, des membres du Corps diplomatique accrédité à Dakar, dont l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi, Hassan Naciri.

Le Maroc prend part à cette rencontre par une délégation composée de la Secrétaire générale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la culture), Samira El Malizi, qui représente le ministre, Mehdi Bensaid, et de Rachid M’Stfa, Chef de la division de la Coopération au Département de la culture audit ministère.

L’ouverture de cet événement été marquée notamment par le discours du président de la République du Sénégal, Macky Sall, et l’allocution du secrétaire général adjoint de l’OCI, Tarig Ali Bakheet, représentant le SG de l’Organisation islamique, Hissein Brahim Taha.

Des personnalités sénégalaises et des représentants d’autres organisations internationales prennent part à la rencontre, laquelle a été précédée lundi d’une réunion des Hauts fonctionnaires de l’OCI.

Des rapports d’activités du secrétariat général de l’OCI et du secrétariat du COMIAC sur l’information, la culture, le dialogue des civilisations, le tourisme et la jeunesse seront examinés lors de la réunion de Dakar.

Des recommandations et des résolutions seront également adoptées lors de cette rencontre dans le but de renforcer la coopération et la solidarité entre les États membres de l’Organisation de la coopération islamique dans ces cinq domaines. Il sera procédé également à l’élection des membres du bureau de la 12-ème session du COMIAC.

Le COMIAC est un organisme rattaché à l’OCI, chargé de superviser et d’évaluer les programmes et les projets liés à l’information, à la culture, au dialogue des civilisations, au tourisme et à la jeunesse.

Il se réunit tous les deux ans en présence des ministres concernés, dans les États membres de l’Organisation de la coopération islamique.

Le Sénégal assure la présidence du COMIAC depuis plusieurs années.

