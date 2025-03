Ould Errachid s’entretient à Rabat avec le ministre albanais des Affaires étrangères

Partager Facebook

Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a eu des entretiens, lundi à Rabat, avec le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République d’Albanie, Igli Hasani, en visite officielle au Maroc à l’occasion du 63e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.

A cette occasion, M. Ould Errachid s’est félicité de la qualité et du niveau des relations maroco-albanaises fondées sur les principes d’amitié, de coopération et de respect mutuel, soulignant l’importance de cette visite pour raffermir les liens de partenariat entre les deux pays et explorer de nouvelles perspectives dans les domaines notamment politique, économique, commercial et culturel, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Saluant les réformes économiques entreprises par l’Albanie comme vecteur de consolidation de son rapprochement des standards de l’Union Européenne, le responsable a mis l’accent sur l’importance de hisser la coopération économique et commerciale au rang des relations politiques distinguées entre les deux pays, tout en se focalisant sur les secteurs stratégiques, tels l’industrie automobile, l’agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables et les mines.

Dans ce sens, il a insisté sur le rôle central des mécanismes de la coopération économique bilatérale, à leur tête la Commission mixte de coopération et le Forum d’affaires maroco-albanais pour le renforcement des échanges commerciaux et des investissements.

Le président de la Chambre des conseillers a également loué la volonté qui anime les deux pays de raviver et opérationnaliser les mécanismes de dialogue politique et de concertation aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral, à même d’ouvrir la voie à un partenariat renouvelé, de relever aux défis et de répondre aux aspirations exprimées de part et d’autre, au regard de leur positionnement stratégique et des grandes opportunités offertes pour approfondir la coopération bilatérale.

Sur le plan parlementaire, M. Ould Errachid a assuré que la Chambre veille, de par ses prérogatives constitutionnelles, à développer la coopération parlementaire entre les deux pays en intensifiant l’échange de visites et d’expertises, la promotion de la coopération au sein des unions parlementaires régionales et internationales, suggérant à cet égard la mise en place de mécanismes de collaboration plus efficaces, à travers le lancement d’un groupe d’amitié parlementaire maroco-albanais et la création d’un Forum parlementaire conjoint.

S’agissant de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, il a salué la position albanaise de soutien au processus onusien sur le Sahara marocain, relevant que ce pays considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme une base sérieuse et crédible pour résoudre ce différend régional.

Cette position s’inscrit dans le cadre de la dynamique du soutien large et grandissant à l’Initiative marocaine d’autonomie, qui reflète l’appui de la communauté internationale à la vision du Royaume, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du Sahara marocain.

De son côté, M. Igli s’est dit heureux d’effectuer cette visite en concrétisation de la profondeur des liens historiques entre deux pays qui partagent les valeurs d’ouverture, de tolérance et d’attachement à leur identité civilisationnelle.

Le ministre albanais a également fait part de la volonté de son pays de porter à un niveau plus élevé les relations avec le Maroc dans les différents domaines, notamment sur le plan économique.

Il a, en outre, salué les grandes réformes engagées par le Maroc sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, notant qu’elles contribuent à faire émerger une nouvelle approche de développement politique, social et économique au Royaume.

