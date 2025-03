Rabat | Entretiens maroco-albanais sur le développement de la coopération industrielle

Partager Facebook

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République d’Albanie, Igli Hasani, des moyens de développer la coopération industrielle.

Lors de cette entrevue, les discussions ont porté sur le renforcement des échanges et la promotion de la coopération bilatérale, en particulier dans le secteur industriel.

Ainsi, les deux parties ont abordé la dynamique des échanges commerciaux, les actions à mettre en place pour les accroitre, ainsi que la qualité des relations entre le Maroc et l’Albanie, entretenues jusqu’à ce jour, et qui laissent entrevoir avec optimisme leur consolidation sur les plans économique et industriel.

S’exprimant lors d’une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Hasani a mis en avant l’importance du secteur industriel dans le développement des relations bilatérales, soulignant son rôle stratégique dans le rapprochement entre acteurs économiques et institutionnels.

Pour sa part, M. Mezzour a mis en exergue les atouts de l’Albanie en tant que pays européen bordé par la mer Méditerranée, entre la Grèce et le Monténégro, doté d’un fort potentiel touristique, industriel et commercial.

Dans ce sillage, il a relevé que cette réunion inaugure une série d’échanges entre les acteurs économiques, visant à consolider les relations entre les deux pays frères.

S’inscrivant dans le cadre de la visite officielle de trois jours de M. Hasani au Royaume du Maorc, ces entretiens ont pour objectif de renforcer les liens bilatéraux.

LR/MAP