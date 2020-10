OFPPT | Les offres de formation pour la rentrée 2020-2021

Partager Facebook

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) démarre cette nouvelle année de formation 2020-2021, avec une capacité d’accueil globale de 400.000 stagiaires distribuée sur 384 établissements de formation professionnelle, dont 10 nouvellement créés.

C’est ce qu’a annoncé la Directrice générale de l’Office, Loubna Tricha. La nouvelle offre de formation que propose l’OFPPT prévoit 176.182 places pédagogiques pour les niveaux technicien spécialisé et technicien, 80.929 stagiaires pour les niveaux qualification et spécialisation et 29.667 stagiaires pour le baccalauréat professionnel, a précisé la DG de l’Office, mercredi 14 octobre 2020.

Tricha a également fait part de la mise en place de la plateforme «OFPPT Academy», qui permet aux stagiaires d’accéder à une multitude de ressources didactiques parfaitement adaptées à l’architecture des programmes de formation dispensés. Dans le but de soutenir ses stagiaires et leur faciliter l’accès aux différentes plateformes, l’OFPPT a signé également une convention de partenariat avec Orange Maroc, afin de distribuer 300.000 cartes SIM aux stagiaires, leur permettant l’accès gratuit aux plateformes pédagogiques et de collaboration mises à leur disposition par l’Office.

