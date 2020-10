Télérencontres | La CDG se penche sur l’école de demain

Partager Facebook

L’Institut CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) promeut un espace de réflexion à même de favoriser l’éclosion d’idées innovantes et de solutions constructives dans le cadre des grands débats nationaux.

Dans le cadre de son cycle de conférences «Regards vers le futur» édition 2020, l’Institut CDG a organisé son quatrième webinaire sous le thème: «Pour une vision plus dynamique du rôle de l’éducation». Les intervenants, parmi lesquels figuraient Mohamed Soual, économiste en chef au Groupe OCP et Ilham Laaziz, directrice du programme GENIE au Ministère de l’Education Nationale, ont été unanimes sur le fait que l’acte pédagogique ne peut plus se réduire au seul discours de l’enseignant.

La résolution de problèmes, la réflexion critique, la capacité à accueillir positivement les défis, la créativité, la prise de risque, l’économie collaborative, l’esprit d’entreprise, les compétences sociales, la prise de conscience environnementale, deviendront des compétences clés pour la vie d’adulte dans la société du 21ème siècle, ont souligné les participants à ce webinaire qui s’est déroulé mardi 13 octobre 2020.

Alors que les modes, les contenus et les objets d’enseignement sont appelés à évoluer considérablement dans le futur, le Maroc se retrouve face à une double exigence. Il s’agit de préparer la jeunesse marocaine à l’exercice de la citoyenneté active et au développement personnel, mais aussi produire des compétences et profils hautement qualifiés.

