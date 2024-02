Musique Andalouse | L’AMMA organise un concert dédié à « Al Ala »

Partager Facebook

L’Association Marocaine de la Musique Andalouse (AMMA) organise, le samedi 24 février, un concert dédié à “Al Ala” au somptueux site multiculturel historique l’ex-église Sacré-Cœur, récemment rénové afin de promouvoir la culture à Casablanca.

Initiée en partenariat avec Casablanca Events et Animation, la marque territoriale Wecasablanca, et avec le soutien de son sponsor Platinum La Loterie Nationale (La SGLN), sous le thème “La Musique andalouse marocaine : Un patrimoine à préserver, une passion à partager”, cette manifestation musico-culturelle s’inscrit dans le cadre de la mission de l’AMMA visant à sauvegarder et promouvoir la musique andalouse marocaine, indique l’Association dans un communiqué.

L’orchestre Andalou de Fès, dirigé par le grand maître Mohamed Briouel, transportera l’audience dans un voyage sonore intitulé “Al Istihlal”, mettant en avant l’une des plus belles Naoubates de la musique andalouse marocaine, annonce-t-on, relevant que les convives de l’AMMA auront également le plaisir d’apprécier les mélodies des 7 Tawachis et un programme Mcherqui pour clôturer le concert.

“La Loterie Nationale consacre l’intégralité de ses revenus à des actions sociales et solidaires. Elle contribue ainsi au développement du paysage économique et social marocain notamment à travers sa participation à la promotion de la culture”, a déclaré La SGLN.

LR/MAP